Степанова сообщила, что не выступит в скиатлоне на 5-м этапе КР в Мирном

Российская лыжница, олимпийская чемпионка Вероника Степанова, выступающая на внутренних стартах за Архангельскую область, сообщила, что не будет участвовать в скиатлоне 10 км + 10 км, который пройдёт в воскресенье, 14 января, в рамках пятого этапа Кубка России. Ранее спортсменка не приняла участие в спринте.

«Спасибо, Татарстан! Большое спасибо! Этап Кубка России для меня закончен, скиатлон я не побегу. Это наше единодушное решение с Сориным. Мне искренне жаль — Татарстан порадовал буквально всем. Кроме мороза — к следующему году, пожалуйста, поработайте, обеспечьте, организуйте погоду чуть помягче — теперь я точно знаю, что вы всё можете!» — написала спортсменка в своём телеграм-канале.

Напомним, Вероника Степанова является лидером общего зачёта Кубка России.