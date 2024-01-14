Александр Большунов: делиться победами можно, но я не собираюсь

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов высказался о своей серии из 14 побед подряд на Кубке России.

«Победы считают болельщики, может, спортсмены какие-то, но я не считаю. Они есть – я этому радуюсь. Хорошо, что они есть, и я буду дальше работать. Наоборот, у меня больше стимула появляется, потому что мне хочется не просто на одном уровне топтаться, а хочется чуть получше стать. Потому что все ребята этого сами просят – все создают конкуренцию и тем самым заставляют становиться лучше.

Все говорят об этой серии. Вчера вот было открытие большое, и президент федерации (лыжных гонок) Татарстана говорит: невозможно такое, чтобы все побеждали, но есть такие, которые побеждают, и вот вам нужно делиться. Я сижу, думаю: делиться-то можно, но я не буду, я не собираюсь.

Понятно, что это соревнования, очень сложно каждую гонку выдавать на максимуме, побеждать. Но к этому можно и нужно стремиться», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».