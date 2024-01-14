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Александр Большунов одержал 15-ю подряд победу на Кубке России

Александр Большунов одержал 15-ю подряд победу на Кубке России
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов продлил победную серию на этапах Кубка России до 15 гонок.

15-я победа Большунова пришлась на скиатлон в рамках пятого этапа Кубка России — 2023/2024, который прошёл в Мирном (посёлок в республике Татарстан).

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный. Скиатлон, 10+10 км. Мужчины

1. Александр Большунов — 47.48,1.
2. Савелий Коростелёв — отставание 3,3 секунды.
3. Артём Мальцев +4,1.
4. Илья Семиков +4,5.
5. Денис Спицов +5,6.
6. Алексей Червоткин +6,3.
7. Сергей Ардашев +10,4.
8. Андрей Мельниченко +12,4.

27-летний Большунов выиграл все личные гонки, прошедшие в рамках Кубка России на данный момент. Нельзя не отметить, что в начале сезона многолетний тренер Большунова Юрий Бородавко заявлял, что Александр тяжело провёл межсезонье и не смог оптимально подготовиться к сезону из-за травмы спины.

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