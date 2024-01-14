Бородавко — о шестом месте Червоткина: он способен на большее

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление Алексея Червоткина в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Мирном. Спортсмен занял шестое место, отстав от лидера на 6,3 секунды.

«Лёша Червоткин – непредсказуемый спортсмен, от которого можно ждать выдающегося результата. Я с ним давно работаю, но всё не могу его раскусить на 100 процентов. Он всегда фаворит, всегда в топе, всегда может выстрелить. Червоткин способен на большее, будем ждать от него высоких результатов на Спартакиаде и чемпионате России. Думаю, что он сильно добавит. Но тут стоит отметить, что из-за травмы он не выполнил около 40 процентов необходимой работы, и те результаты, которые он сейчас показывает, это неплохо», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что победителем гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов. Вторым к финишу пришёл двукратный чемпион мира среди юниоров 20-летний Савелий Коростелёв.