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Вяльбе: лыжники должны благодарить Бога, что находятся рядом с Большуновым

Вяльбе: лыжники должны благодарить Бога, что находятся рядом с Большуновым
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Президент Федерации лыжных гонок (ФЛГР) России Елена Вяльбе порекомендовала российским лыжникам брать пример с трёхкратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Большунова.

«Большунов понимал, что ему будет достаточно одного подъёма, чтобы убежать. Я думаю, у всех остальных ребят есть большой шанс учиться у него. Когда ты видишь этого соперника, лучшего в мире, рядом с собой, я думаю, они должны благодарить Бога, что они рядом с ним находятся», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Напомним, трёхкратный олимпийский чемпион выиграл все личные гонки, прошедшие в рамках Кубка России на данный момент. 15-я победа Большунова пришлась на скиатлон в рамках пятого этапа Кубка России — 2023/2024, который прошёл в Мирном (посёлок в Республике Татарстан).

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