Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Коростелёв высказался о победной серии Александра Большунова

Коростелёв высказался о победной серии Александра Большунова
Аудио-версия:
Комментарии

Лыжник Савелий Коростелёв рассказал о своём отношении к победной серии Александра Большунова на этапах Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам, отметив, что подобное доминирование не оказывает на него какого-либо психологического давления.

«Я бы не сказал, что серия Саши оказывает психологическое давление. Это, конечно, тяжеловыполнимое достижение, но всё равно мы выходим на каждую гонку с чистого листа. У нас нет такого, что кто-то выиграл десять гонок, а мы ему потом на следующую минуту скинем. Мы стартуем все в равных условиях. Кто сильнее – тот победил. Ничего в этом сверхъестественного нет», — сказал Коростелёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

На текущий момент победная серия Большунова в Кубке России составляет 15 гонок.

Полное интервью с Коростелёвым читайте на «Чемпионате»:
«Шутки про чушпанов в команде постоянно летали». Интервью со звездой русских лыжных гонок
Эксклюзив
«Шутки про чушпанов в команде постоянно летали». Интервью со звездой русских лыжных гонок
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android