Коростелёв высказался о победной серии Александра Большунова

Лыжник Савелий Коростелёв рассказал о своём отношении к победной серии Александра Большунова на этапах Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам, отметив, что подобное доминирование не оказывает на него какого-либо психологического давления.

«Я бы не сказал, что серия Саши оказывает психологическое давление. Это, конечно, тяжеловыполнимое достижение, но всё равно мы выходим на каждую гонку с чистого листа. У нас нет такого, что кто-то выиграл десять гонок, а мы ему потом на следующую минуту скинем. Мы стартуем все в равных условиях. Кто сильнее – тот победил. Ничего в этом сверхъестественного нет», — сказал Коростелёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

На текущий момент победная серия Большунова в Кубке России составляет 15 гонок.