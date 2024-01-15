Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Рад за них, но не от всей души». Коростелёв рассказал, за кем следит на Кубке мира

«Рад за них, но не от всей души». Коростелёв рассказал, за кем следит на Кубке мира
Аудио-версия:
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, что продолжает следить за международными соревнованиями, отметив, что ему нравится наблюдать за молодыми ребятами.

«Я смотрю международные лыжи с интересом, особенно за молодыми ребятами. Мы всё равно когда-нибудь вернёмся, и нужно знать, как выступают наши потенциальные соперники. Эдвин Ангер, конечно, впечатлил по прошлому сезону своей стабильностью, а в нынешнем впервые в топ-3 забежал. Финн Нико Анттола серебряным призёром взрослого чемпионата мира уже стал. Рад за них, но не от всей души. Потому что меня там не было», — сказал Коростелёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований после начала СВО на территории Украины.

Полное интервью с Коростелёвым читайте на «Чемпионате»:
«Шутки про чушпанов в команде постоянно летали». Интервью со звездой русских лыжных гонок
Эксклюзив
«Шутки про чушпанов в команде постоянно летали». Интервью со звездой русских лыжных гонок
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android