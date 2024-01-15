«Рад за них, но не от всей души». Коростелёв рассказал, за кем следит на Кубке мира

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, что продолжает следить за международными соревнованиями, отметив, что ему нравится наблюдать за молодыми ребятами.

«Я смотрю международные лыжи с интересом, особенно за молодыми ребятами. Мы всё равно когда-нибудь вернёмся, и нужно знать, как выступают наши потенциальные соперники. Эдвин Ангер, конечно, впечатлил по прошлому сезону своей стабильностью, а в нынешнем впервые в топ-3 забежал. Финн Нико Анттола серебряным призёром взрослого чемпионата мира уже стал. Рад за них, но не от всей души. Потому что меня там не было», — сказал Коростелёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований после начала СВО на территории Украины.