Тириль Венг и Йоханнес Клебо выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе

Норвежская лыжная ассоциация на официальном сайте объявила состав сборной на этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024, который пройдёт с 19 по 21 января в Оберхофе (Германия).

В состав основной команды вернулась действующая обладательница Кубка мира Тириль Уднес Венг, которая не выступала на Кубке мира в нынешнем сезоне из-за проблем со здоровьем. Также в заявку попал Йоханнес Хёсфлот Клебо, пропустивший «Тур де Ски» из-за гриппа.

Женщины: Маргрете Бергане, Кристин Эустгулен Фоснес, Хедда Остберг Амундсен, Тириль Уднес Венг, Матильде Мюрвольд, Кристине Ставос Шистад, Силье Теодорсен, Хейди Венг, Мария Харц Меллинг, Ане Аппельквист Стенсет.

Мужчины: Харальд Эстберг Амундсен, Эвен Нортуг, Пол Голберг, Матс Вильям Енссен, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Ховард Солос Тёугбёль, Дидрик Тёнсет, Эрик Вальнес, Ансгар Эвенсен, Маттис Стенсхаген.