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Крамер — о высказывании Вяльбе про Ступак: слова Елены — попытка оказать давление на Юлю

Крамер — о высказывании Вяльбе про Ступак: слова Елены — попытка оказать давление на Юлю
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Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе об олимпийской чемпионке Юлии Ступак. Ранее Вяльбе заявила, что лыжница может завершить карьеру в этом сезоне, так как не может оправиться и найти мотивацию после отстранения от международных турниров.

«Конечно, Юле тяжело не участвовать в международных стартах. И она не единственная, у кого бывают взлёты и падения в плане мотивации. Но у неё нет планов завершать карьеру в конце сезона. Я уверен, что слова Елены – это всего лишь попытка оказать давление на Юлю этим заявлением», — приводит слова Крамера издание Fondo Italia.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных турниров с марта 2022 года в связи с ситуацией на Украине. Международная федерация лыжного спорта (FIS) пока не делала заявлений о готовности вернуть россиян на турниры.

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