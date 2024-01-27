Карлссон высказалась о своей ошибке в выборе коридора во время эстафеты на КМ

Шведская лыжница, чемпионка мира Фрида Карлссон высказалась о своей ошибке в выборе коридора при смене этапа во время смешанной эстафеты, проходившей в рамках девятого этапа Кубка мира. Спортсменка уехала не в тот коридор в момент передачи эстафеты Йенсу Бурману.

«Йенс стоял с одной стороны, я — с другой, и мне казалось, что мне необходима очень длинная рука, чтобы дотянуться. Я, вероятно, перешагнула через раздельную полосу на трассе, прежде чем вернуться. Жёлтая карточка? Это действительно страшно», — приводит слова спортсменки SVT.

Напомним, у Карлссон уже есть жёлтая карточка за несоблюдение разметки в гонке на Кубке мира. При получении ещё одной спортсменка будет отстранена от соревнований.

Сборная Швеции с Фридой Карлссон в составе в пятницу, 26 января, выиграла смешанную эстафету в Гомсе (Швейцария).