Сергей Устюгов упал в полуфинале спринта на 6-м этапе Кубка России. Он был лидером забега

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов не смог пробиться в финал спринтерской гонки классическим стилем в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024.

Устюгов являлся лидером одного из полуфинальных забегов, но сам упал на повороте со спуска, сломал палку и выбыл из борьбы.

Лыжные гонки. Кубок России, 6-й этап, Тюмень. Личный спринт, классический стиль. Мужчины. Полуфинальный раунд. Первый забег

Савелий Коростелёв — 4.12,14 (Q). Сергей Ардашев — отставание 0,2 секунды (Q). Владимир Фролов +0,86. Денис Филимонов +2,9. Дмитрий Жуль +3,1. Сергей Устюгов +21,11.

Стоит отметить, что для Устюгова этап в Тюмени — первый крупный старт в текущем сезоне.