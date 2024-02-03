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Сергей Устюгов упал в полуфинале спринта на 6-м этапе Кубка России. Он был лидером забега

Сергей Устюгов упал в полуфинале спринта на 6-м этапе Кубка России. Он был лидером забега
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов не смог пробиться в финал спринтерской гонки классическим стилем в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024.

Устюгов являлся лидером одного из полуфинальных забегов, но сам упал на повороте со спуска, сломал палку и выбыл из борьбы.

Лыжные гонки. Кубок России, 6-й этап, Тюмень. Личный спринт, классический стиль. Мужчины. Полуфинальный раунд. Первый забег

  1. Савелий Коростелёв — 4.12,14 (Q).
  2. Сергей Ардашев — отставание 0,2 секунды (Q).
  3. Владимир Фролов +0,86.
  4. Денис Филимонов +2,9.
  5. Дмитрий Жуль +3,1.
  6. Сергей Устюгов +21,11.

Стоит отметить, что для Устюгова этап в Тюмени — первый крупный старт в текущем сезоне.

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