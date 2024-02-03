Большунов — после победы в спринте: жаль, что болельщиков не так много

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в финале классического личного спринта на шестом этапе Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 в Тюмени.

Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап, Тюмень.

Спринт, классический стиль, финал. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4.06,51.

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — отставание 0,83 секунды.

3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +0,85.

«Впечатления положительные, ведь я выиграл. Лыжи работали отлично, погода зимняя, солнышко выглянуло. Жаль только, что не так много болельщиков. Хотелось бы видеть их и на трассе, как на многих стадионах мира. Первая гонка в феврале. Рад, что удалось её выиграть. Дальше шаг за шагом вперёд», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».