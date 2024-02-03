Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Я вроде на ходу». Сергей Устюгов оценил своё выступление в спринте на 6-м этапе КР

«Я вроде на ходу». Сергей Устюгов оценил своё выступление в спринте на 6-м этапе КР
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов высоко оценил своё выступление в классическом спринте на шестом этапе Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 в Тюмени.

Напомним, Устюгов, впервые выступающий в этом сезоне на Кубке России, успешно прошёл квалификацию, выиграл четвертьфинал, шёл лидером в полуфинале, но упал на повороте и выбыл из борьбы.

«Гонкой в целом доволен, всё прошло отлично, настроение прекрасное. С каждым забегом, хоть их и было всего три, становилось всё легче и легче. Значит, работа, которую мы проделали с Алексеем Вячеславовичем Ермиловым, была проделана не зря. Гип-гип, ура! Я вроде на ходу. Честно, открыто и без всяких преувеличений – я доволен», — сказал Устюгов в своих социальных сетях.

Материалы по теме
Устюгов вернулся в гонки, но битвы титанов не случилось. Большунов вновь уверенно выиграл
Устюгов вернулся в гонки, но битвы титанов не случилось. Большунов вновь уверенно выиграл
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android