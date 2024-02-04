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«Взяла инициативу в свои руки». Степанова — о победе в масс-старте в Тюмени

«Взяла инициативу в свои руки». Степанова — о победе в масс-старте в Тюмени
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Российская лыжница Вероника Степанова, ставшая первой в масс-старте на 10 км свободным стилем на шестом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024, прокомментировала свою победу в интервью после гонки.

«Надеюсь, болельщикам понравилось, и мы начнём привлекать их в наш вид спорта всё больше и больше. Сегодня «ехала на карете» и не слезала. Я попыталась сразу убежать, но не получилось. Хотя некоторые девочки, особенно Лида Горбунова, поддержали ускорение, спасибо ей. Потом решила тактически разложиться. В концовке не стала ждать, когда кто-то начнёт натягивать и взяла инициативу в свои руки», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Степанова преодолела дистанцию за 29.13,6 секунды.

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