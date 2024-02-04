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Большунов стал победителем масс-старта свободным стилем на этапе КР в Тюмени

Большунов стал победителем масс-старта свободным стилем на этапе КР в Тюмени
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В Тюмени подошёл к концу шестой этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Программу соревнований завершил мужской масс-старт на 15 км свободным стилем.

Победителем гонки с результатом 39.54,4 секунды стал Александр Большунов. Второе место с отставанием +1,1 от лидера занял Алексей Червоткин. На третьем месте гонку завершил Антон Тимашов.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 6, Тюмень, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 15 км
04 февраля 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
39:54.4
2
Алексей Червоткин
Архангельская область
+1.1
3
Антон Тимашов
Республика Татарстан
+4.6

Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап, Тюмень.
Масс-старт, свободный стиль, 15 км. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 39.54,4 секунды.
2. Алексей Червоткин (Архангельская область) +1,1.
3. Антон Тимашов (Республика Татарстан) + 4,6.
4. Павел Соловьёв (Красноярский край) +4,7.
5. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +5,4.

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