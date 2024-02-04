Большунов стал победителем масс-старта свободным стилем на этапе КР в Тюмени
Поделиться
В Тюмени подошёл к концу шестой этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Программу соревнований завершил мужской масс-старт на 15 км свободным стилем.
Победителем гонки с результатом 39.54,4 секунды стал Александр Большунов. Второе место с отставанием +1,1 от лидера занял Алексей Червоткин. На третьем месте гонку завершил Антон Тимашов.
Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 6, Тюмень, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 15 км
04 февраля 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
39:54.4
2
Алексей Червоткин
Архангельская область
+1.1
3
Антон Тимашов
Республика Татарстан
+4.6
Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап, Тюмень.
Масс-старт, свободный стиль, 15 км. Мужчины
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 39.54,4 секунды.
2. Алексей Червоткин (Архангельская область) +1,1.
3. Антон Тимашов (Республика Татарстан) + 4,6.
4. Павел Соловьёв (Красноярский край) +4,7.
5. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +5,4.
Комментарии
- 4 февраля 2024
-
11:27
-
11:21
-
11:14
-
11:11
-
10:58
-
10:15
-
09:58
-
09:55
-
09:44
-
09:32
-
09:17
-
00:06
- 3 февраля 2024
-
21:41
-
21:22
-
20:37
-
20:16
-
19:52
-
14:37
-
14:16
-
13:50
-
13:49
-
13:26
-
13:18
-
13:09
-
12:59
-
12:43
-
12:11
-
11:47
-
11:36
-
10:34
-
10:19
-
09:30
-
07:49
- 2 февраля 2024
-
13:13
-
10:37
Партнерский контент