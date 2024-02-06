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Кубок России по лыжным гонкам, дистанционный зачёт: Большунов оторвался от соперников

Кубок России по лыжным гонкам, дистанционный зачёт: Большунов оторвался от соперников
Александр Большунов
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов продолжает возглавлять дистанционный зачёт Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам по итогам шестого этапа в Тюмени.

Лыжные гонки. Кубок России. Мужчины. Дистанционный зачёт:

1. Александр Большунов (Архангельская область) – 613 очков.
2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) – 470.
3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) – 408.
4. Алексей Червоткин (Архангельская область) – 398.
5. Илья Семиков (Республика Коми) – 394.
6. Артём Мальцев (Тюменская область) – 348.
7. Илья Порошкин (Республика Коми) – 311.
8. Андрей Мельниченко (ХМАО) – 290.
9. Александр Ившин (Удмуртская Республика) — 266.
10. Иван Горбунов (Республика Татарстан) – 235.

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