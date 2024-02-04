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Соловьёв — о Большунове: надо превзойти его в тактическом плане, но пока никому не удаётся

Соловьёв — о Большунове: надо превзойти его в тактическом плане, но пока никому не удаётся
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22-летний российский лыжник Павел Соловьёв прокомментировал завоевание четвёртого места в масс-старте свободным стилем на шестом этапе Альфа-Банк Кубка России в Тюмени.

«Были уже 4-е места в Кубке России, пятым в нынешнем сезоне становился. Постоянно чего-то не хватает, — сетует Соловьёв. — Где-то 5 секунд проигрывал, сейчас в разножке с Антохой Тимашовым заехали. Спасибо сервису! Мои лыжи сегодня были одними из лучших.

Можно ли бороться с Большуновым? Бороться можно, но он тактически очень силён. Надо превзойти его в этом плане. Пока никому это не удаётся», — приводит слова Соловьёва «Тюменская арена».

Напомним, победителем гонки с результатом 39.54,4 секунды стал Александр Большунов. Второе место с отставанием +1,1 от лидера занял Алексей Червоткин. Тройку призёров замкнул Антон Тимашов (+4,6).

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