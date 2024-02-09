Три олимпийских чемпиона встретятся в финале мужского спринта Спартакиады сильнейших

Состоялся второй полуфинальный забег в спринте классическим стилем у мужчин в рамках соревнований по лыжным гонкам Спартакиады сильнейших.

Победителем гонки стал Константин Тиунов. Вторым к финишу пришёл Иван Горбунов. Также в финал по времени попали олимпийские чемпионы Алексей Червоткин и Сергей Устюгов, ставшие третьим и четвёртым в забеге соответственно. В финале они встретятся с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Спринт, классический стиль, второй полуфинал. Мужчины

1. Константин Тиунов (Москва) — 4.12,25 секунды.

2. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +0,46.

3. Алексей Червоткин (Москва) +0,75.

4. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский автономный округ) +0,78.

5. Ермил Вокуев (Республика Коми) +1,66.

6. Дмитрий Жуль (Красноярский Край) +4,06.