Фото: награждение Большунова, Ардашева и Червоткина после спринта на Спартакиаде — 2024

В Тюмени на Спартакиаде сильнейших — 2024 состоялся мужской спринт классическим стилем. Победу в этой гонке одержал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который преодолел дистанцию в финальном забеге за 4.11,55 секунды.

Второе место занял лыжник Сергей Ардашев, проигравший лидеру 0,56 секунды. Бронзовую медаль в этой гонке завоевал олимпийский чемпион Алексей Червоткин.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения лыжников.

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Спринт, классический стиль, финал. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4.11,55 секунды.

2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +0,56.

3. Алексей Червоткин (Москва) +1,84.

4. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +3,48.

5. Константин Тиунов (Москва) +6,61.

6. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский автономный округ) +14,27.