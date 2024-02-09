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Фото: награждение Большунова, Ардашева и Червоткина после спринта на Спартакиаде — 2024

Фото: награждение Большунова, Ардашева и Червоткина после спринта на Спартакиаде — 2024
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В Тюмени на Спартакиаде сильнейших — 2024 состоялся мужской спринт классическим стилем. Победу в этой гонке одержал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который преодолел дистанцию в финальном забеге за 4.11,55 секунды.

Второе место занял лыжник Сергей Ардашев, проигравший лидеру 0,56 секунды. Бронзовую медаль в этой гонке завоевал олимпийский чемпион Алексей Червоткин.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения лыжников.

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.
Спринт, классический стиль, финал. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4.11,55 секунды.
2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +0,56.
3. Алексей Червоткин (Москва) +1,84.
4. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +3,48.
5. Константин Тиунов (Москва) +6,61.
6. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский автономный округ) +14,27.

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