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«Обалдеть! Ника Степанова!» Губерниев — о победе Архангельской области в женской эстафете

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу команды Архангельской области в лыжной женской эстафете на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Тюмени.

Напомним, бежавшая на последнем этапе за Архангельскую область лыжница Вероника Степанова отыграла у соперниц более минуты и добыла победу для своей команды.

«Обалдеть! Ника Степанова!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Эстафета. Женщины

1. Архангельская область (Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская, Вероника Степанова) — 1:28.23,8.

2. Тюменская область (Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) — отставание 20,0 секунды.

3. Республика Татарстан (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Анастасия Доценко) +27,3.