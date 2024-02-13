«Обалдеть! Ника Степанова!» Губерниев — о победе Архангельской области в женской эстафете

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу команды Архангельской области в лыжной женской эстафете на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Тюмени.
Напомним, бежавшая на последнем этапе за Архангельскую область лыжница Вероника Степанова отыграла у соперниц более минуты и добыла победу для своей команды.
«Обалдеть! Ника Степанова!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.
Эстафета. Женщины
1. Архангельская область (Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская, Вероника Степанова) — 1:28.23,8.
2. Тюменская область (Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) — отставание 20,0 секунды.
3. Республика Татарстан (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Анастасия Доценко) +27,3.