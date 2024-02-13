Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Обалдеть! Ника Степанова!» Губерниев — о победе Архангельской области в женской эстафете

«Обалдеть! Ника Степанова!» Губерниев — о победе Архангельской области в женской эстафете
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу команды Архангельской области в лыжной женской эстафете на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Тюмени.

Напомним, бежавшая на последнем этапе за Архангельскую область лыжница Вероника Степанова отыграла у соперниц более минуты и добыла победу для своей команды.

«Обалдеть! Ника Степанова!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.
Эстафета. Женщины

1. Архангельская область (Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская, Вероника Степанова) — 1:28.23,8.
2. Тюменская область (Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) — отставание 20,0 секунды.
3. Республика Татарстан (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Анастасия Доценко) +27,3.

Материалы по теме
Команда Архангельской области выиграла женскую эстафету на Спартакиаде сильнейших — 2024
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android