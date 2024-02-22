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Норвегия и ещё семь стран собираются создать отдельную лыжную суперлигу

Норвегия и ещё семь стран собираются создать отдельную лыжную суперлигу
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Норвегия и несколько других стран встретились в среду с президентом FIS, чтобы обсудить предложение, которое может привести к расколу между странами, участвующими в Кубке мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает NRK.

Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения, Швейцария и сами норвежцы не согласны с точкой зрения FIS по поводу того, как нужно управлять лыжными соревнованиями, именно поэтому они хотят создать собственную лигу, которая будет вне системы FIS, с собственным графиком соревнований и временем в телевизионном эфире.

Главный вопрос в таком случае в том, как распределять время трансляций между лигами. Международная ассоциация лыжного спорта хотела сделать показ соревнований централизованным, однако восемь вышеназванных стран отказались подписывать соглашение.

Отметим, что в случае, если страны все же создадут отдельную суперлигу, FIS потеряет основных лидеров соревнований и существенную часть болельщиков и зрителей.

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