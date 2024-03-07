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Призёр ОИ французский лыжник Морис Манифика объявил о завершении карьеры

Призёр ОИ французский лыжник Морис Манифика объявил о завершении карьеры
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37-летний французский лыжник Морис Манифика объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Моё эпическое путешествие с французской командой по лыжным гонкам завершится в конце сезона-2023/2024 после 20 лет вместе. 10 марта я пробегу последнюю гонку на этапе Кубка мира в Осло. У меня сохранилось множество воспоминаний об этом долгом приключении. Теперь мне пора передать эстафету и без того яркой французской команде», — написал Манифика на своей странице в соцсетях.

Напомним, Манифика завоевал бронзовые медали в эстафете на Олимпийских играх 2014, 2018 и 2022 годов, а также стал бронзовым призёром командного спринта на Олимпиаде 2018 года. На счету французского лыжника серебро и три бронзовые награды чемпионатов мира.

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