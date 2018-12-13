Друзья-соперники. Хачанов, Медведев, Рублёв выводят друг друга в топ

Процесс смены поколений в мужском российском теннисе затянулся надолго. Давно сошли с теннисной сцены Евгений Кафельников и Марат Сафин, потом ушли и Николай Давыденко, и Игорь Андреев, и Дмитрий Турсунов. По ходу этого сезона завершил карьеру Михаил Южный, последний игрок того поколения – ему в 2018-м исполнилось 36 лет. Андрей Кузнецов и Евгений Донской, на которых когда-то возлагались большие надежды (особенно на Кузнецова как чемпиона юниорского Уимблдона), топовыми игроками не стали. Андрею, правда, часто мешали травмы, и в сезоне-2018 он фактически не выступал, проведя всего один матч – в середине января.

Зато в 2018 году раскрылись российские игроки Next Gen – Карен Хачанов и Даниил Медведев. Андрей Рублёв, к сожалению, не смог продолжить движение вверх, сдав после травмы, но наверняка и он прибавит в следующем сезоне. А пока вспомним основные достижения россиян в 2018-м.

Хачанов – первый российский чемпион «Мастерса» за 9 лет

Карен Хачанов в межсезонье сменил тренера, перестав работать с Гало Бланко. Его новым наставником стал Ведран Мартич, в академии которого Карен уже занимался несколько лет назад. В результате Хачанов блестяще провёл сезон-2018. Он начал год 45-й ракеткой мира, а в итоге совершил рывок, который почти привёл его в десятку сильнейших – финишировал россиянин 11-м. За год Карен завоевал три титула в одиночном разряде – на турнирах в Марселе, Москве и Париже. Кроме того, в паре с Рублёвым Хачанов дошёл до финала «Мастерса» в Майами. Конечно, из побед Карена самой громкой стала последняя, в столице Франции. По ходу парижского «Мастерса»



Хачанов победил четырёх теннисистов из топ-10 подряд, в том числе Новака Джоковича в финале. Первую строчку рейтинг-листа серб вернул на следующий день после этого поражения, так что в активе Карена победы над первой ракеткой мира формально не появилось, но фактически Новак во второй половине сезона безоговорочно был лучшим теннисистом мира. Кстати, до Парижа Карен выиграл у теннисистов из первой десятки всего 3 матча из 19.

Также Хачанов стал первым российским теннисистом за 9 лет, победившим на «Мастерсе», с тех пор как Николай Давыденко осенью 2009 года завоевал титул в Шанхае. Близок был Карен к тому, чтобы стать и первым россиянином на Итоговом чемпионате после того же Давыденко в 2009-м, однако побывал в Лондоне только в качестве первого запасного. Но если Хачанов продолжит играть на таком же уровне, как в концовке сезона, то в следующем году у него будут прекрасные шансы попасть на Итоговый турнир напрямую, то есть завершить сезон в восьмёрке лучших.

Медведев завоевал 3 титула и стал первой ракеткой России

Даниилу Медведеву тоже удался настоящий прорыв – он начинал сезон 65-й ракеткой мира, а завершил его на 16-й позиции. Осенью он даже стал первой ракеткой России, обойдя Хачанова – правда, ненадолго. Во многом этому способствовали три завоёванных Даниилом титула. Первый и второй трофеи он выиграл на неделях перед турнирами «Большого шлема» — в Сиднее и Уинстон-Сейлеме. Третий титул Медведев завоевал уже на более крупном соревновании, ATP 500 в Токио. В финале Даниил обыграл первую ракетку Японии, Кея Нисикори. Эти три титула суммарно принесли россиянину больше половины набранных им за сезон очков – 1000 из 1977. Также осенью Медведев дошёл до полуфиналов на «Кубке Кремля» и в Базеле.



Во многом Даниил улучшил результаты за счёт того, что стал лучше атаковать, выполнять более плотные удары, в том числе подачу. При этом Даниил продолжает работать над физической подготовкой: «Не думаю, что мои успехи в обычных турнирах как-то влияют на результаты на мэйджорах. Пятисетовики – это совсем другие матчи. В них на первую роль выходит уровень физической подготовки – это именно то, над чем я работаю в последнее время. Некоторые теннисисты в этом плане лучше меня, поэтому и победы в таких матчах даются им легче».

Травма выбила Рублёва из колеи

Андрей Рублёв завершил сезон-2017 39-й ракеткой мира и первым номером в России, по ходу 2018 года поднимался на 31-ю строчку, но в итоге упал на 68-е место. Во многом причиной этого стала травма спины, которую Андрей получил во время «Мастерса» в Майами. Рублёв ещё сыграл за сборную в матче против Австрии, а также выступил в Монте-Карло, где с матчбола уступил одному из сильнейших грунтовых игроков в мире – Доминику Тиму. Со следующих турниров на песчаном покрытии Андрей снялся, а также пропустил весь травяной сезон и вернулся только в середине июля, в Умаге, где ему нужно было защищать титул. С этой задачей Рублёв не справился, проиграв в четвертьфинале.



После этого Андрей проиграл Алексу де Минору в полуфинале Вашингтона с четверного матчбола (6:2 на тай-брейке второй партии), и это положило начало серии из шести поражений. Неплохо выступить Рублёву удалось только на Next Gen ATP Finals в Милане, где он в упорной борьбе проиграл полуфинальный матч Стефаносу Циципасу и в итоге занял третье место. Тем не менее, у Андрея отличный потенциал, и после хорошей подготовки в межсезонье в следующем году дела у него наверняка пойдут на лад.