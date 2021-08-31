Дороги серебряных призёров Олимпиады разошлись. Аслан Карацев — во втором круге US Open

Аслан Карацев успешно дебютировал на US Open и пробился во второй круг. А вот Карен Хачанов уступил на старте. Так разошлись турнирные дороги двух серебряных призёров Олимпиады в Токио.

Оба российских представителя в топ-10 – Даниил Медведев (2-й номер посева) и Андрей Рублёв (5) – успешно стартовали в понедельник на US Open. Даниил уверенно справился в трёх сетах с французским ветераном Ришаром Гаске – 6:4, 6:3, 6:1, а Андрей тоже сумел найти способ, чтобы не отдать ни партии 42-летнему мастеру эйсов Иво Карловичу из Хорватии – 6:3, 7:6, 6:3. Лишь квалифаер Евгений Донской был вынужден признать поражение в матче с 12-м номером посева Феликсом Оже-Альяссимом из Канады – 6:7, 6:3, 6:7, 6:7.

Во вторник в борьбу вступили ещё два сеяных россиянина – Аслан Карацев (21) и Карен Хачанов (25). Оба стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио – Карен завоевал медаль в одиночке, а Аслан – в миксте. Для Хачанова этот сезон складывался непросто. Были отдельные успехи, как на турнирах ATP-250 в Мельбурне и Лионе, где Карен дошёл до полуфинала. Но случались и откровенные провалы. И только к Уимблдону у Хачанова поменялся и настрой, и сама игра. Он стал действовать гораздо увереннее, активнее, у него уже получалось спасать практически проигранные матчи. В итоге на главном турнире на траве россиянин впервые дошёл до 1/4 финала, а на олимпийском турнире – до решающего матча.

В первом круге US Open – 2021 Хачанову достался непростой соперник – 46-я ракетка мира Ллойд Джордж Харрис из ЮАР, который дважды за карьеру доходил до финала турниров ATP. Любопытно, что оба раза он уступил российским теннисистам – в Аделаиде-2020 Андрею Рублёву, а в Дубае-2021 Аслану Карацеву.

В начале первого сета теннисисты уверенно брали свои подачи, не создавая проблем ни себе, ни сопернику. Однако в 7-м гейме у Хачанова случился откровенный провал. У россиянина участились ошибки, а Харрис этим воспользовался – сделал брейк и довёл партию до победы – 6:4. Во втором сете Карен стал играть активнее, где-то рисковал и это принесло ему успех. В 4-м гейме Хачанов заработал двойной брейк-пойнт и тут же его реализовал – 3:1. После этого Ллойд Джордж совсем сник, а россиянин выиграл оставшиеся геймы в партии – 6:1, сравняв счёт по сетам – 1:1. Третий сет тоже остался за Кареном – 6:4, однако в 4-й партии в концовке опять преуспел Харрис – 6:3, и дело перешло в решающий пятый сет. И там Карена было не узнать – у него ничего не получалось, не шли удары, разладилась подача, а соперник брал один гейм за другим, пока не одержал победу – 6:4, 1:6, 4:6, 6:3, 6:2.

Для Аслана Карацева в этом году очень многое происходит впервые, ведь ещё год назад он даже не подходил к первой сотне рейтинга и на «Большие шлемы» безуспешно пытался пробиться через квалификацию. Поэтому нынешний US Open для 27-летнего россиянина – первый в карьере в основной сетке и впервые он попал в число сеяных. В соперники по стартовому кругу Аслану достался 65-й мирового рейтинга – Хауме Мунар из Испании. Интересно, что в 2014 году Мунар дошёл до финала юниорского «Ролан Гаррос», где проиграл россиянину Андрею Рублёву. На харде испанец выступает не столь успешно, как на грунте, тем не менее, неприятности может доставить любому игроку.

Первый сет проходил в равной борьбе, и казалось, что всё идёт к тай-брейку. Но в 11-м гейме Аслан смог реализовать свой единственный брейк-пойнт в партии, а затем подал на сет – 7:5. Однако во второй партии игра Карацева разладилась. Не шла подача, были ошибки в ходе розыгрышей, к тому же соперник стал действовать всё увереннее. В итоге россиянин смог взять только один гейм и проиграл с разгромным счётом 1:6 за 34 минуты. Третья партия началась с обмена брейками, потом была равная борьба. Но Аслан играл чуть поострее, активнее и в концовке партии взял чужой гейм и подал на сет – 6:3. В 4-м сете борьбы, по сути, не получилось – Карацев взял две подачи соперника и не позволил испанцу отыграться – 7:5, 1:6, 6:3, 6:2 за 3 часа 9 минут.

Вот так прошёл первый матч Аслана Карацева на US Open. Теперь во втором круге он сыграет с победителем пары Томпсон – Маджер.