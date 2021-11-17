Кто составит Медведеву компанию в плей-офф? Подробные расклады на Итоговом

Россиянин Даниил Медведев первым из участников Итогового турнира ATP в Турине пробился в плей-офф. Кто составит ему компанию? Рассмотрим подробные расклады.
В Красной группе Итогового турнира ATP в Турине – 2021 после второго тура определился первый участник плей-офф. Им стал россиянин Даниил Медведев, выигравший в трёх сетах у поляка Хуберта Хуркача и немца Александра Зверева. Причём в матче с Сашей два сета завершились тай-брейками. В первом из них произошёл неприятный эпизод с зашагом, который засчитали Медведеву. Этот тай-брейк выиграл Зверев. А вот в решающей партии сильнее оказался Даниил.
Россиянин прокомментировал свой досрочный выход и то, как это повлияет на дальнейший ход турнира: «Главное – что я уже в полуфинале. В субботу я буду играть с кем-то из другой группы. Все будут хотеть победить в этой игре, но плюс в том, что я уже знаю, что я в полуфинале. Маленькая цель выполнена. У других этого ещё нет. Но в матче в субботу это не будет уже иметь никакого значения». Действительно, Даниил пока единственный, кто забронировал место в плей-офф. Причём в его группе ситуация довольно запутанная. Попробуем разобраться.
Начнём с того, что в первом туре в матче со Зверевым получил травму итальянец Маттео Берреттини. Два дня было неясно, продолжит ли он выступления или всё-таки снимется и потребуется замена. И только когда Медведев уже победил Зверева во втором туре, итальянец объявил, что не сможет продолжить борьбу. Факт снятия Берреттини с турнира как раз и гарантировал Даниилу досрочный выход в плей-офф. Ведь при продолжении участия Маттео в соревнованиях оставался теоретический расклад, в котором три теннисиста могли набрать по две победы – Медведев, Берреттини и Зверев. Тогда пришлось бы считать соотношение сетов и даже геймов, и Даниил мог оказаться третьим лишним при выходе в полуфинал. Но вот заменивший Берреттини Янник Синнер, даже если выиграет оба матча, в компании с Медведевым и Зверевым окажется третьим лишним по главному дополнительному показателю – количеству сыгранных матчей. У Синнера их будет 2, а у Медведева и Зверева – по 3.
Может ли сам Синнер вообще попасть в плей-офф? Да. Такая вероятность есть. Итальянец, выйдя на замену своему товарищу по сборной Маттео Берреттини, бодро включился в борьбу и к радости местной публики разгромил Хуркача – 6:2, 6:2. Одна победа у Янника уже есть, но ему необходима ещё одна – в третьем туре над Даниилом Медведевым, которому, с одной стороны, уже не нужно биться за место в плей-офф, но с другой — не хотелось бы завершать групповой этап в минорной тональности. И всё же, если Синнер победит в четверг россиянина, то ему ещё будет необходимо, чтобы Зверев проиграл Хуркачу. Тогда у Зверева и Хуркача будет по одной победе, у Медведева и Синнера – по две, и никаких дополнительных показателей для выхода в плей-офф Яннику уже не понадобится.
Проще всего ситуация у Зверева. Его выход в плей-офф зависит только от него самого. Немцу просто нужно победить в третьем туре Хуркача с любым количеством сыгранных сетов. И тогда, даже если Синнер выиграет у Медведева и у троих игроков будет по 2 победы, именно Зверев и составит компанию Даниилу в плей-офф, поскольку у Янника на один сыгранный матч меньше.
Но даже у Хуркача с двумя поражениями пока остаются шансы на выход из группы. Поляку нужно справиться в очном противостоянии со Зверевым и надеяться, что Медведев не отдаст победу Синнеру. Тогда у троих теннисистов – Хуркача, Зверева и Синнера — будет по одной победе. Синнер из этой компании при подсчётах отсеется из-за меньшего количества сыгранных матчей. А в оставшейся паре Хуркач – Зверев поляк окажется в итоговой таблице выше по очной победе. В таком случае Хуркач и окажется в плей-офф.
В Зелёной группе пока сыгран только первый тур. Ситуация немного прояснится в среду, когда в рамках второго тура сыграют Новак Джокович — Андрей Рублёв и Стефанос Циципас — Каспер Рууд. Кто-то из этого квартета и станет соперником Медведева по субботнему полуфиналу.
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