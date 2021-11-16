Итоговый турнир ATP. Даниил Медведев и Саша Зверев бьются за лидерство в группе. Онлайн

Кто станет победителем этого принципиального противостояния и оформит путёвку в плей-офф? Следите за подробностями.

Приглашаем всех поклонников спорта на матч Итогового чемпионата ATP – 2021. В этом году турнир проходит в новом месте – в Турине (Италия), и сейчас мы станем свидетелями сражения за лидерство в Красной группе между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым. Оба теннисиста одержали по одной победе на старте: Медведев над поляком Хуркачем, а Зверев над итальянцем Берреттини. А после этой встречи в группе останется лишь один непобеждённый теннисист. У этих соперников уже богатая история личных встреч. Совсем недавно, в рамках полуфинала «Мастерса» в Париже, Даниил обыграл Сашу – 6:2, 6:2 и сравнял счёт в их противостоянии – 5-5. Как будет на этот раз? Совсем скоро всё решится. Следите за нашей трансляцией!