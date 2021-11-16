Итоговый турнир ATP. Даниил Медведев и Саша Зверев бьются за лидерство в группе. Онлайн

Приглашаем всех поклонников спорта на матч Итогового чемпионата ATP – 2021. В этом году турнир проходит в новом месте – в Турине (Италия), и сейчас мы станем свидетелями сражения за лидерство в Красной группе между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым. Оба теннисиста одержали по одной победе на старте: Медведев над поляком Хуркачем, а Зверев над итальянцем Берреттини. А после этой встречи в группе останется лишь один непобеждённый теннисист. У этих соперников уже богатая история личных встреч. Совсем недавно, в рамках полуфинала «Мастерса» в Париже, Даниил обыграл Сашу – 6:2, 6:2 и сравнял счёт в их противостоянии – 5-5. Как будет на этот раз? Совсем скоро всё решится. Следите за нашей трансляцией!
|1
|2
|3
|
|
Вот так выглядит расписание сегодняшнего дня. Если парный поединок не затянется, то наш матч начнётся в 16:00 по московскому времени.
Даниил жаловался последнее время на корты. И в Индиан-Уэллсе, и в Париже они были очень медленными, похожими на грунт. Но в Турине, похоже, организаторы сделали всё как надо. Посмотрим, поможет ли это Медведеву защитить титул.
О том, как Даниил Медведев справился в стартовом матче с неуступчивым поляком Хубертом Хуркачем, читайте в нашем материале.
- 16 ноября 2021
-
10:17
-
09:49
-
09:25
-
09:18
-
09:13
-
09:06
-
09:01
-
08:55
-
07:38
-
01:41
-
00:57
-
00:54
-
00:52
-
00:42
-
00:36
- 15 ноября 2021
-
23:47
-
23:02
-
22:30
-
22:11
-
21:46
-
21:26
-
21:04
-
20:29
-
20:09
-
20:01
-
19:48
-
19:33
-
18:37
-
18:17
-
18:06
-
17:48
-
17:43
-
17:20
-
16:15
-
14:14