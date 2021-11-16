Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Теннис, Итоговый турнир ATP — 2021 – онлайн-трансляция 16 ноября 2021, матч Даниил Медведев – Александр Зверев

Итоговый турнир ATP. Даниил Медведев и Саша Зверев бьются за лидерство в группе. Онлайн
Андрей Гуров Даниил Сальников
,
Медведев и Зверев бьются за лидерство в группе
Комментарии
Кто станет победителем этого принципиального противостояния и оформит путёвку в плей-офф? Следите за подробностями.

Приглашаем всех поклонников спорта на матч Итогового чемпионата ATP – 2021. В этом году турнир проходит в новом месте – в Турине (Италия), и сейчас мы станем свидетелями сражения за лидерство в Красной группе между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым. Оба теннисиста одержали по одной победе на старте: Медведев над поляком Хуркачем, а Зверев над итальянцем Берреттини. А после этой встречи в группе останется лишь один непобеждённый теннисист. У этих соперников уже богатая история личных встреч. Совсем недавно, в рамках полуфинала «Мастерса» в Париже, Даниил обыграл Сашу – 6:2, 6:2 и сравнял счёт в их противостоянии – 5-5. Как будет на этот раз? Совсем скоро всё решится. Следите за нашей трансляцией!

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
16 ноября 2021, вторник. 16:00 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Итоговый чемпионат ATP – 2021. Сетка
Итоговый чемпионат ATP – 2021. Расписание
Live Даниил Сальников

Вот так выглядит расписание сегодняшнего дня. Если парный поединок не затянется, то наш матч начнётся в 16:00 по московскому времени.

10:10 Даниил Сальников

Даниил жаловался последнее время на корты. И в Индиан-Уэллсе, и в Париже они были очень медленными, похожими на грунт. Но в Турине, похоже, организаторы сделали всё как надо. Посмотрим, поможет ли это Медведеву защитить титул.

«Стометровку бегаю плохо». Медведев получил быстрый корт и выиграл ралли из 29 ударов «Стометровку бегаю плохо». Медведев получил быстрый корт и выиграл ралли из 29 ударов
10:05 Даниил Сальников

О том, как Даниил Медведев справился в стартовом матче с неуступчивым поляком Хубертом Хуркачем, читайте в нашем материале.

Та ещё нервотрёпка! Даниил Медведев начал Итоговый турнир ATP в Турине с камбэка Та ещё нервотрёпка! Даниил Медведев начал Итоговый турнир ATP в Турине с камбэка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021