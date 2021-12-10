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История знакомства Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса: какой была теннисистка 20 лет назад, как выглядела, фото, видео

Какой была Анна Курникова 20 лет назад, когда встретила Иглесиаса. История знакомства
Пётр Дубровский
Какой была Курникова, когда встретила Иглесиаса
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Сейчас звёздная пара живёт в шикарном доме за $ 26 млн в Майами и воспитывает троих детей.

20 лет назад состоялось близкое знакомство звезды тенниса Анны Курниковой и популярного певца Энрике Иглесиаса. Какой была Анна тогда? Расскажем историю знакомства звёздной пары.

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В конце 2001 года компания Octagon, которая курировала дела российской теннисистки Анны Курниковой, договорилась об её участии в съёмках музыкального видеоклипа тогда молодого, но уже всемирно известного поп-певца Энрике Иглесиаса. Сюжет клипа на песню Escape носил явно провокационный характер – по сценарию молодые люди должны были поцеловаться, а затем сыграть жаркую любовную сцену. Едва ли Курникова ожидала в тот момент, когда переступила порог съёмочной площадки, что эта история растянется вот уже на 20 лет.

Начало 2001 года оказалось для Анны впечатляющим. На Australian Open россиянка была посеяна под 8-м номером. Выше неё были только чемпионки турниров «Большого шлема» – от Мартины Хингис до Серены Уильямс. Притом, что сама 19-летняя Курникова никак не могла выиграть свой первый турнир WTA. К этому времени у россиянки были потрясающие победы в паре – Australian Open – 1999 и два Итоговых (1999, 2000). В одиночке она была полуфиналисткой Уиблдона-1997, трижды выходила в финал, но поднять над головой заветный трофей всё не получалось. Турнир в Мельбурне вдохнул в поклонников Анны надежду, что этот год станет прорывом. Ведь там россиянка впервые дошла до 1/4 финала, где уступила только Дэвенпорт.

Анна Курникова

Анна Курникова

Фото: Getty Images

Несмотря на отсутствие титулов в одиночном разряде, популярность Курниковой была невероятной. Forbes включил россиянку в первую сотню самых популярных людей шоу-бизнеса наряду с Томом Крузом, Бритни Спирс и Брюсом Уиллисом. В честь неё назвали, например, сочетание карт в покере – AK (туз и король, которые выглядят красиво, но не всегда срабатывают). Рекламные клипы с участием Анны становились хитами. Платье, в котором она играла на «Ролан Гаррос» — 1999, было разрезано на 150 тысяч кусков, а потом роздано жаждущим их получить болельщикам. Неудивительно, что появившийся в феврале 2001 года компьютерный вирус, который получил имя российской теннисистки, мгновенно заразил миллионы компьютеров по всему миру. Создатель этого вируса придумал идею предложить пользователям открыть почтовое сообщение, в котором якобы было изображение Анны Курниковой, хотя на самом деле там находилась вредоносная программа.

Анна Курникова

Анна Курникова

Фото: Getty Images

Впрочем, для самой Анны февраль 2001 года был отмечен другим событием, весьма неприятным. В конце месяца она должна была сыграть в Акапулько (Мексика), а затем – в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США), но перед самым отъездом из Майами во время тренировки россиянка почувствовала проблемы с ногой. Врачи констатировали стрессовый перелом стопы. Причём сначала медики выступили с оптимистичным прогнозом, что восстановление продлится не больше месяца, но потом сроки выхода на корт стали отодвигаться всё дальше и дальше. В итоге теннисистке была сделана операция. Врачи немецкой клиники посоветовали Анне прервать выступления, но она не послушала их советов – сыграла в августе в Сан-Диего, опять почувствовала боль в ноге и в итоге снялась со всех американских турниров, включая US Open.

Анна Курникова

Анна Курникова

Фото: Getty Images

Но без дела Курникова не сидела. У неё было множество обязательств по рекламным контрактам, которые приносили безумные по тем временам для столь юной теннисистки доходы. По данным Forbes, в начале 2000-х россиянка за год зарабатывала около $ 10 млн, а британская газета The Mirror как раз в 2001 году подсчитала, что Анна имела доход $ 225 тыс. в неделю. То есть в день Курникова зарабатывала в среднем $ 32 143, а в час — $ 1340.

Анна Курникова

Анна Курникова

Фото: Getty Images

Осенью 2001-го Анна приехала в Москву и первым делом бросилась к своему детскому тренеру Ларисе Дмитриевне Преображенской, с которой всегда делилась всеми радостями и печалями. Курникова проиграла в Москве в первом же круге в одиночке, но в паре с Мартиной Хингис уверенно шла по сетке. В один из дней в «Олимпийский» пришла Лариса Преображенская. И, как рассказали Мартина с Анной на пресс-конференции журналистам, им даже пришлось из-за Ларисы Дмитриевны нарушить строгую диету – она купила девчонкам в буфете любимое лакомство советских детей – пирожное «Картошка». Хингис съела аж три штуки. Впрочем, на результатах это не сказалось – Мартина и Анна в финале обыграли Дементьеву и Красноруцкую и завоевали главный приз.

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2001 год ознаменовался для Анны Курниковой ещё и тем, что в прессе поползли слухи о том, что теннисистка тайно вышла замуж за знаменитого хоккеиста Сергея Фёдорова. Молодые люди познакомились в 1996 году, когда Анне было 15 лет. В 2000-м появилась информация о романе Курниковой с другим российским хоккеистом – Павлом Буре. С ним теннисистка проживала в одном комплексе апартаментов в Майами, и, естественно, молодые люди часто виделись и общались. Как всё было на самом деле, никто из участников этого любовного треугольника не рассказывает. Но британское издание The Sun в 2001 году опубликовало сенсационное сообщение, что Фёдоров, обуреваемый ревностью, уговорил Анну пожениться. Свадьба якобы состоялась в Москве в атмосфере строжайшей секретности. Молодые люди расписались в одном из московских ЗАГСов, а потом отметили торжество в узком кругу среди пятерых гостей. Одной из приглашённых была мать Фёдорова Наталья, которая сообщила изданию, что счастлива принять Анну в семью.

Анна Курникова и Сергей Фёдоров

Анна Курникова и Сергей Фёдоров

Фото: Getty Images

Есть несколько версий о том, что произошло между Курниковой и Иглесиасом во время съёмок клипа на песню Escape. По одной из них, Анна и Энрике поссорились. Певец вроде как разглядел на её лице прыщи и отказался целоваться. По другой версии, между молодыми людьми сразу же пробежала искра и они пожирали друг друга взглядами. Как бы то ни было, но ещё до премьеры клипа в феврале 2002 года начали ползти слухи, что звёзды тенниса и поп-музыки встречаются. Кульминацией стало их совместное появления на осенней церемонии музыкальной премии MTV, когда во время эфира Анна поцеловала Энрике. С тех пор их имена всегда рядом.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова

Энрике Иглесиас и Анна Курникова

Фото: Getty Images

В 2013 году звёздная пара переехала в шикарный особняк в Майами. Поместье расположено в районе Бэй-Пойнт. Это место, где живёт множество миллионеров и знаменитостей, включая Шер, Рики Мартина, Мэтта Дэймона и отца Энрике – Хулио Иглесиаса-старшего. К поместью прилегает частная пристань Анны и Энрике. Здесь пришвартован их катер. По данным риелторов, сегодня этот особняк стоит около $ 26 млн.

Особняк в Майами с видом на залив за $ 26 млн. Где живёт счастье Курниковой и Иглесиаса Особняк в Майами с видом на залив за $ 26 млн. Где живёт счастье Курниковой и Иглесиаса

В декабре 2017 года у пары родились близнецы – сын Николас и дочь Люси. А в январе 2020 года Анна и Энрике стали родителями очаровательной девочки по имени Маша. Сейчас дети Курниковой и Иглесиаса вовсю осваивают домашний теннисный корт. Впрочем, используют они его больше не по назначению – катаются по нему на электромобиле.

Дети Курниковой используют домашний корт не по назначению. А в теннис они играть будут? Дети Курниковой используют домашний корт не по назначению. А в теннис они играть будут?

К сожалению для поклонников звёздной пары, Курникова и Иглесиас не любят афишировать свою личную жизнь, и каждый их пост в соцсетях немедленно становится событием.

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Теги Теннис WTA Видео Фото WTA Анна Курникова •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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