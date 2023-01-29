«Русскому нечего ловить в Мельбурне». В Кафельникова не верил весь мир, а он взял АО-1999

Самый титулованный российский теннисист является большим поклонником Australian Open и с удовольствием следит за разворачивающимися сейчас в Мельбурне противостояниями. Когда-то Евгению Кафельникову и самому приходилось бороться за место под солнцем на Открытом чемпионате Австралии. Свой второй «Шлем» в одиночном разряде он выиграл именно там.
На пути к заветному Кубку Нормана Брукса ему пришлось столкнуться с масштабной критикой и скептицизмом специалистов. В Кафельникова не верил весь теннисный мир, но Евгений показал чемпионский характер и не упустил своего!
Российского теннисиста критиковали на старте
В 1999 году Евгений Кафельников приехал в Мельбурн с одной-единственной целью — выиграть второй в карьере турнир «Большого шлема». Однако в успех российского теннисиста мало кто верил. Ещё на старте Кафельникову припоминали его «невыразительную игру и неподобающее поведение».
«Австралия — не самое лучшее место для русского теннисиста. Немногочисленные болельщики Евгения в туре должны быть благодарны богу уже за то, что в первые две недели января он сумел избежать столь свойственных ему нелепых травм и добрался здоровым до Мельбурна. Хотя Кафельников постоянно говорит о своём желании выиграть второй чемпионат «Большого шлема», эти обещания так и остаются пустыми словами. Ни его игра, ни поведение — ничто не даёт оснований причислять Евгения к фаворитам предстоящего первенства. Максимум, что он может достигнуть в Мельбурне, — добраться до четвертьфинала. Да и то, если ему очень повезёт!» — вот так нелестно отзывался о шансах Евгения на титул ведущий теннисный обозреватель Питер Бодо.
Вот только планы у нашего спортсмена были немного другие, поэтому он начал пахать уже в первых раундах. Встреча с Йонасом Бьоркманом, вопреки предсказаниям Ника Боллетьери, который ставил на шведа, завершилась победой Евгения в трёх сетах. Однако это не сильно впечатлило мировую общественность:
«Это была ужасно скучная игра двух явно находящихся не в форме игроков. Удача сопутствовала Кафельникову, сделавшему вдвое меньше ошибок, чем его визави. Но с такой невыразительной игрой русскому нечего ловить в Мельбурне!» — писали в одной австралийской газете.
Как Кафельников спутал все карты Боллетьери
Очевидно, россиянину нужно было прибавлять. Во втором круге ему предстояло сыграть с Джейсоном Столтенбергом. И вновь перспективы у Евгения, по мнению Ника Боллетьери, были печальные:
«На сегодняшний день единственным преимуществом Кафельникова перед цепким австралийцем является тренер Ларри Стефанки, который буквально из кожи вон лезет, чтобы доказать неблагодарному экс-ученику Риосу всю ошибочность своего прошлогоднего увольнения. Но каким бы чудотворцем ни был Стефанки, ему вряд ли удастся зажечь инфантильного Евгения. Поэтому в этом противостоянии ставлю на победу Столтенберга в пяти сетах», — жёстко раскритиковал теннисиста легендарный наставник. Но его прогноз вновь не сработал — Кафельников одолел соперника в четырёх партиях.
Матч с Джимом Курье должен был стать настоящим испытанием для Евгения. Боллетьери утверждал, что Джим находится в отличной форме, однако это ему не помогло. Кафельников бросил вызов всем скептикам, показав очень уверенную игру, а американец в начале четвёртого сета снялся.
В четвёртом круге наш спортсмен не без труда прошёл Андрея Павела и выбрался в четвертьфинал.
Второй «Большой шлем» в кармане Кафельникова!
Евгений рвался в бой, но на пути к заветной награде у него встал Тодд Мартин. Вновь россиянин не был фаворитом у специалистов, но их ждал сюрприз: три сета, и Кафельников пробился в 1/2 финала! Там его ждал Томми Хаас — воспитанник Ника Боллетьери, который в этот раз воздержался от прогнозов. Вместо него о победе немца рассуждал Джон Макинрой, но и он ошибся, поскольку Евгений оказался сильнее.
Болельщиков тенниса ждал зрелищный финал между Кафельниковым и Томасом Энквистом. В том году швед определённо блистал: пред турниром в Мельбурне он выиграл все матчи и явно не собирался сбавлять обороты. Но его настигло огромное разочарование, когда из четырёх партий он смог взять только первую –4:6, 6:0, 6:3 и 7:6. Это была яркая победа российского теннисиста, доказавшего своё величие всему миру. Весной того года Кафельников стал первой ракеткой мира и удерживал это звание полтора месяца. Какая же это красивая история преодоления в спорте!
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