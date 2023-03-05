«Это ещё не конец». Бурная реакция на третий подряд титул Медведева

В субботу, 4 марта, в Дубае (ОАЭ) состоялся первый за последние 15 лет чисто российский финал турнира ATP. Участниками решающего матча стали Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Медведев не оставил шансов Рублёву, обыграв его со счётом 6:2, 6:2, и завоевал третий титул подряд. В феврале Даниил победил на турнирах в Роттердаме и в Дохе. Его победная серия в настоящий момент составляет уже 14 матчей.

Рублёв же, теперь уже бывший чемпион Дубая — Андрей победил здесь год назад, — проиграл свой первый финал в 2023 году. В понедельник, 6 марта, когда выйдет очередное обновление рейтинга ATP, Медведев вернёт себе звание первой ракетки России. До этого на протяжении нескольких недель этим статусом мог похвастаться Рублёв.

Медведев после победы написал на камере «Это ещё не конец». Что ж, мы будем только рады, если в Индиан-Уэллсе его победная серия продолжится.

«Он говорил, что разочаровался в себе, когда выпал из топ-10. Какой хороший способ ответить на это разочарование!» — так прокомментировала фразу Даниила журналистка Рем Абулейль.

«Это ещё не конец», — написал Медведев на телекамере Фото: Скрин из трансляции

Также Медведев после финала отвесил шикарный комплимент сопернику. «Я не думал, что могу быть таким же «глубоким», как Андрей. Помню, как один игрок [имеется в виду Стефанос Циципас] не так давно сказал, что у Андрея, мол, мало оружия. Я прочитал это и подумал: как можно такое говорить? Как по мне, он один из наиболее техничных игроков в туре. Он ещё не полностью раскрыл свой потенциал, но я уверен, что он может выигрывать «Шлемы». Надеюсь, он много раз побьёт того парня, который сказал такое. Желаю тебе этого! Народ знает, что Андрей, вероятно, самый добрый человек в туре. Хочу сказать это громко, чтобы все знали! Надеюсь, впереди у нас ещё много финалов!» — сказал Даниил на корте.

А Рублёву после матча ничего не оставалось, кроме как признать поражение. «Даниил уничтожил меня сегодня! Я взял лишь четыре гейма. Не знаю, как он это делает, — три титула подряд. Это мой первый финал в сезоне, и я полностью разбит. Никогда не говорил Даниилу этого лично, но я очень уважаю его. Он настоящий чемпион и вдохновение для игроков. Мы с ним знакомы с детства. У Даниила не было внушительной финансовой поддержки, и я никогда не слышал от него, что, мол, ему не повезло или что ему не помогали финансово. Он усердно трудился и доказал, что он настоящий чемпион», — сказал Андрей на корте.

«Мне нравится Андрей. Говорит, что никогда не принимал слова Циципаса на свой счёт. И говорит, что понимает, как люди в пылу эмоций говорят то, что на самом деле не думают», — добавила журналистка Рем Абулейль.

«В «Твиттере» ждут загадочного твита Циципаса в ответ на комментарии Медведева», — заметил журналист Крис Голдсмит.

Реакция

Такая яркая победа Медведева над соотечественником не могла остаться незамеченной. «Интеллигентный теннис Медведева оказался лучше силового тенниса Андрея. Даня играл чище и острее, на второй подаче играл лучше, выигрывал очки легче. Заслуга Дани, что у Андрея было гораздо меньше времени на подготовку удара. Результат закономерен. Рублёв перешёл за пик раньше Дани, со Зверевым выдал образцовый матч, но с точностью Медведева справиться не сумел», — сказал президент ФТР Шамиль Тарпищев в интервью «Чемпионату».

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков восхитился игрой Медведева. «Если смотреть на первые геймы, то были длинные розыгрыши — у Рублёва ещё была какая-то свежесть. Медведев мог играть длинные розыгрыши ещё пять сетов, а Рублёва хватило на пару геймов. Медведев играет сейчас так здорово, что я даже не знаю, кто может его обыграть. Играет так, будто что-то неземное. Даниил раскладывал Андрея постоянно: пять-шесть ударов — и Рублёв не выдерживал. Медведев хорошо читал Рублёва. Андрей выигрывал, когда он мог выигрывать, а Даниил — когда хочет. На сегодняшний день Медведев первый в мире — по игре, качеству и уверенности», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев Фото: Francois Nel/Getty Images

Олимпийская чемпионка Елена Веснина также не видит равных Даниилу прямо сейчас. «Сейчас не вижу никого, кто может остановить Даниила. Даниил настолько набрал хороший ход и потрясающую форму… Он себя чувствует настолько уверенно, а подача — это просто песня. Залог такой уверенности — это первая подача Даниила. На своей подаче у него почти не происходит борьбы, потому что он достаточно уверенно её берёт. Джокович и Рублёв очень хороши на приёме, но они ничего не смогли противопоставить Даниилу на подаче. Он набрал форму и не собирается её сбавлять. Для всех переживающих, что Даня выбыл из десятки, — он уже в топ-5 вернулся», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева объяснила, за счёт чего Медведев обыграл Рублёва. «Они очень хорошо друг друга знают. У Андрея достаточно прямолинейная игра, а Даня — мэтр тактических вариантов. Даня хорошо меняет ритм и темп, не дал Андрею поймать свой привычный напор, оттого и пошли ошибки. Они психологически хорошо друг друга знают: Андрею в этом смысле трудновато. Для Андрея очень хорошо, что он в финал вышел, потому что у него в этом году тяжёлое начало сезона. Очень хорошо для Медведева, что к нему возвращается самоощущение. Для него был очень трудный 2022 год, потому что тяжело чувствовать себя комфортно и спокойно на корте», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев и Андрей Рублёв Фото: Francois Nel/Getty Images

В соцсетях также отметили успех Даниила.

«Легко, как раз-два-три. 10 сетов сыграл — 10 выиграл. Медведев жжёт на этой неделе», — написали журналисты из Tennis TV.

«Медведев остаётся самым забавным игроком, а также одним из лучших», — заметил комментатор Дэвид Лоу.

«У Медведева «уже» хороший сезон. Взял третий титул за три недели — теперь в Дубае. Невероятно впечатляет. И отправляется в Индиан-Уэллс», — отметили журналисты из Tennis Connected.

«Будет интересно, сможет ли он наконец понять, как играть в Индиан-Уэллсе, где он никогда не проходил дальше 1/8 финала», — заметил журналист Гаспар Рибейро Ланса.

«Какие турниры! Мишка Медди взял три титула. И должен быть серьёзной силой в Индиан-Уэллсе и в Майами», — написал бронзовый призёр ОИ-1988, экс четвёртая ракетка мира Брэд Гилберт.