7 топ-матчей четверга: Рублёв, Александрова и Франция против Италии на Евро U23

Расписание на завтра, 22 июня: наши теннисисты в Берлине и Галле, яркий волейбол и игры молодёжного чемпионата Европы.

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🎾 12:00*: Екатерина Александрова (Россия) — Кори Гауфф (США, 5), Берлин, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Александрова победную серию?

Екатерина Александрова только что защитила прошлогодний титул в Хертогенбосхе и теперь успешно продвигается по сетке Берлина. После выигрыша в первом круге у Людмилы Самсоновой её серия побед на траве в этом сезоне достигла шести матчей. Сможет ли Екатерина справиться со следующей непростой соперницей — Кори Гауфф из США? Ведь в их единственном предыдущем матче, состоявшемся в Дубае-2021, сильнее оказалась как раз американка.

Екатерина Александрова Фото: IMAGO/tennisphoto.de/TASS

🏐 14:00: Япония — Бразилия, Лига наций, предварительный этап, группа 4

Лига наций (м). Предварительный этап Лига наций (м). Предварительный этап 22 июня 2023, четверг. 14:00 МСК Япония Не начался Бразилия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто вырвется на первое место в турнирной таблице?

Предварительный этап волейбольной Лиги наций продолжается уже вторую неделю, и время грандиозной битвы фаворитов за первое место наконец-то пришло. В четверг на площадке во французском Орлеане сойдутся сборные Японии и Бразилии, занимающие первое и третье места в общей таблице. Японцы этим летом не знают поражений: в шести матчах они отдали лишь три сета, а бразильцы в пяти матчах потерпели лишь одно поражение – от Кубы. Ясно, что в плей-офф пройдут восемь лучших команд, и японцы с бразильцами должны с запасом пробиваться дальше, но первое место – это гарантия лучшей сетки. Борьба за него будет мощной!

Предварительный этап волейбольной Лиги наций продолжается уже вторую неделю Фото: EPA/TASS

🎾 16:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Вероника Кудерметова (Россия, WC), Берлин, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли россиянка дать бой первой ракетке турнира?

Арина Соболенко посеяна под первым номером на турнире в Берлине. Она уже справилась в первом круге с россиянкой Верой Звонарёвой и теперь встретится с ещё одной представительницей России — Вероникой Кудерметовой, получившей от организаторов уайлд-кард. Сумеет ли Вероника остановить грозную соперницу? Ведь она уже побеждала белоруску здесь, в Берлине, год назад. Хотя общий счёт личных встреч этих спортсменок — 2-1 в пользу Соболенко.

Вероника Кудерметова Фото: Zuma/TASS

🎾 16:00*: Андрей Рублёв (Россия, 3) — Янник Ханфман (Германия, WC), Галле, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Рублёв со своим обидчиком по «Мастерсу» в Риме?

Андрей Рублёв уже принял успешный старт в травяном сезоне-2023, одолев в первом круге «пятисотника» в Галле непростого соперника из Китая — У Ибина. Теперь россиянин померится силами с местным теннисистом — Янником Ханфманом, которому он совсем недавно проиграл на «Мастерсе» в Риме. Удастся ли Андрею добиться реванша?

Андрей Рублёв Фото: Getty Images

⚽️ 19:00: Германия — Израиль, Евро-2023 U21, группа С, 1-й тур

Интрига: немцы начнут защиту титула с победы?

Сборная Германии – действующий чемпион Европы U21. В 2021 году немцы с минимальным счётом обыграли в финале Португалию. Теперь команде предстоит защищать титул. Группа у чемпионов непростая, но проходимая. Важно стартовать с победы над Израилем. Однако израильтяне не подарок. Например, на Евро U19 в 2022 Израиль занял второе место, уступив в финале Англии. Так что легко Германии не будет.

Сборная Германии — действующий чемпион Европы U21 Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

⚽️ 19:00: Чехия — Англия, Евро-2023 U21, группа C, 1-й тур

Интрига: Англия идёт за первым золотом за 39 лет?

Сборная Англии – вечный фаворит молодёжных чемпионатов. Страна богата талантами, но далеко не всегда они реализуют потенциал. В последний раз англичане приближались к победе на молодёжном Евро в 2009 году, но уступили в финале Германии (0:4). На чемпионат Европы — 2023 отправилась мощная команда. В её составе: Леви Колвилл и Нони Мадуэке («Челси»), Джейкоб Рэмси («Астон Вилла»), Эмиль Смит-Роу («Арсенал») и Харви Эллиотт («Ливерпуль»). Получится ли у крутого поколения Англии забрать первое золото почти за 40 лет?

Сборная Англии — вечный фаворит молодёжных чемпионатов Фото: Clive Rose/Getty Images

⚽️ 21:45: Франция — Италия, Евро-2023 U21, группа D, 1-й тур

Интрига: центральный матч 1-го тура молодёжного Евро с россыпью звёзд.

Крутая встреча состоится в Румынии. Франция – главный фаворит турнира – сыграет с Италией. В составе обеих сборных есть футболисты, способные усилить главные национальные команды. Особенно крутой состав у французов: Райан Шерки («Лион»), Майкл Олисе («Кристал Пэлас»), Брэдли Баркола («Лион»), Куадио Коне («Боруссия» М) и Кефрен Тюрам («Ницца»). Единственный раз Франция побеждала на Евро U21 в 1988 году. Нынешнее поколение может исправить ситуацию. Кстати, Италия вместе с Испанией – рекордсмены по золотым медалям. На их счету по пять побед, а последняя у итальянцев – в 2004-м. В общем, нас ждёт суперматч двух фаворитов группы D!