10 топ-матчей воскресенья: наш Дёмин в финале Уимблдона, Алькарас — Джокович и финал Евро

Посмотреть все события 16 июля в Матч-центре «Чемпионата»
Время в материале — по Москве. Программа коротко:
- 🏐 00:00: Польша — Китай, Лига наций, полуфинал
- ⚽️ 2:30: «Цинциннати» — «Нэшвилл», МЛС
- ⚽️ 3:30: «Сент-Луис Сити» — «Интер Майами», МЛС
- 👊 4:10*: Истела Нунес — Виктория Дудакова, UFC Fight Night
- ⚽️ 10:00: «СКА-Хабаровск» — «Шинник», Первая лига, 1-й тур
- 🏆 🎾 13:00*: Генри Сирл (Великобритания) — Ярослав Дёмин (Россия), Уимблдон — юноши, финал
- 🏆 🎾 16:00*: Карлос Алькарас (Испания) — Новак Джокович (Сербия), Уимблдон, финал
- ⚽️ 18:00: «Арсенал» — «Ленинградец», Первая лига, 1-й тур
- 🏆 ⚽️ 22:00: Португалия — Италия, Евро-2023 U19 — юноши, финал
- ⚽️ 22:00: «Флуминенсе» — «Фламенго», Серия А, 15-й тур
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🏐 00:00: Польша — Китай, Лига наций, полуфинал
Интрига: сражение двух самых результативных игроков Лиги наций
Сборная Польши впервые в истории шагнула в полуфинал Лиги наций, но останавливаться на этом явно не собирается. Подопечные итальянца Стефано Лаварини всерьёз нацелились этот турнир выиграть. Но Китай – очень крепкий орешек, и раскусить его будет непросто. Кстати, этот полуфинал ознаменуется яркой битвой двух самых результативных игроков турнира: Магдалены Стысяк (260 очков) и Ли Инин (256 очков). Кто же проявит себя лучше и выведет свою команду в финал?
Магдалена Стысяк
Фото: volleyballworld.com
⚽️ 2:30: «Цинциннати» — «Нэшвилл», МЛС
Интрига: сможет ли «Нэшвилл» отомстить лидеру чемпионата?
«Цинциннати» пока безраздельно правит в регулярном чемпионате МЛС. У команды, в которой играют Сантьяго Ариас и Мэттью Миазга, 48 очков — на восемь больше, чем у ближайших преследователей. «Нэшвилл» тоже хорош, но отстаёт — занимает четвёртое место в общем зачёте с 38 очками. Последняя встреча команд состоялась в конце марта: «Нэшвилл» тогда проиграл на своём поле со счётом 0:1. Отомстить лидеру на выезде будет трудно, но кто сказал, что это невозможно?
В игре «Цинциннати»
Фото: fccincinnati.com
⚽️ 3:30: «Сент-Луис Сити» — «Интер Майами», МЛС
Интрига: мотивирует ли приезд Месси в Штаты «Интер» на долгожданную победу?
Всё ещё без Месси в составе, но уже без поражений. «Интер Майами» после ужасающей серии из семи проигрышей наконец научился хотя бы играть вничью. В трёх последних матчах команда взяла по одному очку, но всё ещё находится внизу таблицы. А впереди тяжёлый выезд: «Сент-Луис Сити» занимает третье место в общей таблице и точно не отдаст очки просто так. В пользу «Интера» говорит тот факт, что в своём последнем мтаче «Сент-Луис» «сгорел» «Лос-Анджелесу» со счётом 0:3.
«Интер Майами»
Фото: intermiamicf.com
👊 4:10*: Истела Нунес — Виктория Дудакова, UFC Fight Night
*Время боя — ориентировочное
Интрига: сможет ли Дудакова успешно дебютировать в UFC?
Если с мужчинами-бойцами из России в UFC полный порядок, то вот девушек-чемпионок нам откровенно не хватает. Может, претендовать на пояс сможет Виктория Дудакова? Наша талантливая соотечественница сегодня дебютирует в промоушене, куда пробилась через сложнейший турнир контендеров. Вика прекрасно одарена физически и обладает отличной техникой. Но не подведут ли нервы?
⚽️ 10:00: «СКА-Хабаровск» — «Шинник», Первая лига, 1-й тур
Интрига: кто из прошлогодних середняков начнёт сезон лучше?
Первая лига возвращается! В минувшем сезоне «СКА-Хабаровск» финишировал на 10-м месте, а «Шинник» — на седьмом, но команды разделили всего два очка. Теперь нужно с ходу брать очки, чтобы набрать хороший ход и в перспективе претендовать на возвращение в элиту. Небольшое преимущество на стороне СКА, ведь играть придётся в Хабаровске.
Играют «Шинник» и «СКА-Хабаровск»
Фото: vk.com/fcshinnik
🏆 🎾 13:00*: Генри Сирл (Великобритания) — Ярослав Дёмин (Россия), Уимблдон — юноши, финал
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: выиграет ли россиянин юниорский Уимблдон?
17-летний Дёмин – №7 юниорского рейтинга ITF и чемпион «Ролан Гаррос» в паре. Он стал первым россиянином, вышедшим в финал юниорского Уимблдона, после Андрея Кузнецова в 2009-м. За титул в Лондоне он сыграет c британцем Генри Сирлом и в случае победы станет первой ракеткой мира по юниорам.
Ярослав Дёмин
Фото: Tim Clayton/Getty Images
🏆 🎾 16:00*: Карлос Алькарас (Испания) — Новак Джокович (Сербия), Уимблдон, финал
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: остановит ли первая ракетка мира феноменального серба?
Джокович – победитель четырёх предыдущих Уимблдонов. Он девятый раз вышел в финал этого турнира, и у него всего одно поражение на этой стадии – в 2013-м от Энди Маррея. Если Новак победит в этом году, то сравняется по количеству уимблдонских титулов с Роджером Федерером.
В целом это будет 35-й финал Джоковича на «Больших шлемах», он обновил свой же рекорд в мужском теннисе. В пятницу он обогнал Крис Эверт и теперь лидирует по этому показателю в обоих турах. За победу в Лондоне сербский теннисист сразится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который в своём полуфинале не оставил шансов россиянину Даниилу Медведеву.
Карлос Алькарас и Новак Джокович
Фото: Clive Mason/Getty Images
⚽️ 18:00: «Арсенал» — «Ленинградец», Первая лига, 1-й тур
Интрига: напомнит ли о себе Кирьяков Туле?
Знаменитый питерский слоган «Один город — одна команда» может скоро уйти в прошлое. Молодой клуб «Ленинградец» за пять лет существования уже добрался до Первой лиги, и, кто знает, может быть, и на этом не успокоится? А пока команда дебютирует во втором по ранжиру дивизионе. Событие? Как минимум по меркам бывшей ФНЛ — однозначно. Вместе с «Ленинградцем» открывает для себя Первую лигу и тренер Кирьяков. В высшем дивизионе он уже практиковал, а здесь — ещё нет. Символично, что стартует он в турнире в городе, где ещё пару лет назад работал. Вот вам и второй подтекст матча.
Откроет новый сезон «Арсенал» из Тулы
Фото: arsenaltula.ru
🏆 ⚽️ 22:00: Португалия — Италия, Евро-2023 U19 — юноши, финал
Интрига: навяжут ли итальянцы борьбу Португалии или снова «влетят» без шансов?
Вслед за молодёжным первенством Европы финиширует и юношеский, среди 19-летних. В решающем матче в Та-Кали сразятся сборные Португалии и Италии. Первые выиграли все четыре предыдущих матча, причём у соперника по финалу — со счётом 5:1! В полуфинале «преемники Роналду» разнесли норвежцев — 5:0. Кажется, с обладателем трофея всё ясно. Или «Скуадра адзурра» соберётся и выдаст сенсацию?!
Сборная Португалии U19 сыграет в финале Евро-2023
Фото: Португальская футбольная федерация
⚽️ 22:00: «Флуминенсе» — «Фламенго», Серия А, 15-й тур
Интрига: сбросит ли «Флу» «Фла» со второго места?
«Фла» — «Флу» — это классика не только бразильского футбола. Одно из самых знаменитых, принципиальных и старейших дерби на планете! История противостояния насчитывает уже 111 лет. И, представьте себе, болельщикам в Рио не надоедает! Перед очередным междусобойчиком земляки входят в группу лидеров («Фламенго» второй в таблице, «Флуминенсе» — четвёртый) и явно рассчитывают подняться ещё выше. В 2023 году соседи сойдутся уже в шестой раз. В двухматчевом финале чемпионата Штата сильнее оказался «Фла», а в 1/8 финала Кубка Бразилии — «Флу». Тот случай, когда предугадать победителя просто невозможно! Тем интереснее новое дерби. В случае победы хозяева сбросят соперника со второго места — тоже мощный стимул!
«Фла» — «Флу» — это классика не только бразильского футбола
Фото: Wagner Meier/Getty Images
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