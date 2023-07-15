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Матчи сегодня, расписание спортивных игр 16 июля 2023: live-трансляции, результаты, кто сыграет

10 топ-матчей воскресенья: наш Дёмин в финале Уимблдона, Алькарас — Джокович и финал Евро
Михаил Георгиев
10 топ-матчей воскресенья
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Насыщенное расписание на 16 июля: дебют Дудаковой в UFC, МЛС начинает сходить с ума по Месси и старт Первой лиги.

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🏐 00:00: Польша — Китай, Лига наций, полуфинал

Лига наций (ж). 1/2 финала
16 июля 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Польша
Не начался
Китай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сражение двух самых результативных игроков Лиги наций

Сборная Польши впервые в истории шагнула в полуфинал Лиги наций, но останавливаться на этом явно не собирается. Подопечные итальянца Стефано Лаварини всерьёз нацелились этот турнир выиграть. Но Китай – очень крепкий орешек, и раскусить его будет непросто. Кстати, этот полуфинал ознаменуется яркой битвой двух самых результативных игроков турнира: Магдалены Стысяк (260 очков) и Ли Инин (256 очков). Кто же проявит себя лучше и выведет свою команду в финал?

Магдалена Стысяк

Магдалена Стысяк

Фото: volleyballworld.com

⚽️ 2:30: «Цинциннати» — «Нэшвилл», МЛС

США - Major League Soccer. США - MLS
16 июля 2023, воскресенье. 02:30 МСК
Цинциннати
Цинциннати
Не начался
Нэшвилл
Нэшвилл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Нэшвилл» отомстить лидеру чемпионата?

«Цинциннати» пока безраздельно правит в регулярном чемпионате МЛС. У команды, в которой играют Сантьяго Ариас и Мэттью Миазга, 48 очков — на восемь больше, чем у ближайших преследователей. «Нэшвилл» тоже хорош, но отстаёт — занимает четвёртое место в общем зачёте с 38 очками. Последняя встреча команд состоялась в конце марта: «Нэшвилл» тогда проиграл на своём поле со счётом 0:1. Отомстить лидеру на выезде будет трудно, но кто сказал, что это невозможно?

В игре «Цинциннати»

В игре «Цинциннати»

Фото: fccincinnati.com

⚽️ 3:30: «Сент-Луис Сити» — «Интер Майами», МЛС

США - Major League Soccer. США - MLS
16 июля 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Сент-Луис Сити
Сент-Луис
Не начался
Интер Майами
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: мотивирует ли приезд Месси в Штаты «Интер» на долгожданную победу?

Всё ещё без Месси в составе, но уже без поражений. «Интер Майами» после ужасающей серии из семи проигрышей наконец научился хотя бы играть вничью. В трёх последних матчах команда взяла по одному очку, но всё ещё находится внизу таблицы. А впереди тяжёлый выезд: «Сент-Луис Сити» занимает третье место в общей таблице и точно не отдаст очки просто так. В пользу «Интера» говорит тот факт, что в своём последнем мтаче «Сент-Луис» «сгорел» «Лос-Анджелесу» со счётом 0:3.

«Интер Майами»

«Интер Майами»

Фото: intermiamicf.com

👊 4:10*: Истела Нунес — Виктория Дудакова, UFC Fight Night

*Время боя — ориентировочное

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 49), Лас-Вегас, США
Истела Нунес - Виктория Дудакова
16 июля 2023, воскресенье. 04:05 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Дудакова успешно дебютировать в UFC?

Если с мужчинами-бойцами из России в UFC полный порядок, то вот девушек-чемпионок нам откровенно не хватает. Может, претендовать на пояс сможет Виктория Дудакова? Наша талантливая соотечественница сегодня дебютирует в промоушене, куда пробилась через сложнейший турнир контендеров. Вика прекрасно одарена физически и обладает отличной техникой. Но не подведут ли нервы?

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⚽️ 10:00: «СКА-Хабаровск» — «Шинник», Первая лига, 1-й тур

Россия - Мелбет Первая лига. 1-й тур
16 июля 2023, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Не начался
Шинник
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из прошлогодних середняков начнёт сезон лучше?

Первая лига возвращается! В минувшем сезоне «СКА-Хабаровск» финишировал на 10-м месте, а «Шинник» — на седьмом, но команды разделили всего два очка. Теперь нужно с ходу брать очки, чтобы набрать хороший ход и в перспективе претендовать на возвращение в элиту. Небольшое преимущество на стороне СКА, ведь играть придётся в Хабаровске.

Играют «Шинник» и «СКА-Хабаровск»

Играют «Шинник» и «СКА-Хабаровск»

Фото: vk.com/fcshinnik

🏆 🎾 13:00*: Генри Сирл (Великобритания) — Ярослав Дёмин (Россия), Уимблдон — юноши, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выиграет ли россиянин юниорский Уимблдон?

17-летний Дёмин – №7 юниорского рейтинга ITF и чемпион «Ролан Гаррос» в паре. Он стал первым россиянином, вышедшим в финал юниорского Уимблдона, после Андрея Кузнецова в 2009-м. За титул в Лондоне он сыграет c британцем Генри Сирлом и в случае победы станет первой ракеткой мира по юниорам.

Ярослав Дёмин

Ярослав Дёмин

Фото: Tim Clayton/Getty Images

🏆 🎾 16:00*: Карлос Алькарас (Испания) — Новак Джокович (Сербия), Уимблдон, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). Финал
16 июля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Интрига: остановит ли первая ракетка мира феноменального серба?

Джокович – победитель четырёх предыдущих Уимблдонов. Он девятый раз вышел в финал этого турнира, и у него всего одно поражение на этой стадии – в 2013-м от Энди Маррея. Если Новак победит в этом году, то сравняется по количеству уимблдонских титулов с Роджером Федерером.

В целом это будет 35-й финал Джоковича на «Больших шлемах», он обновил свой же рекорд в мужском теннисе. В пятницу он обогнал Крис Эверт и теперь лидирует по этому показателю в обоих турах. За победу в Лондоне сербский теннисист сразится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который в своём полуфинале не оставил шансов россиянину Даниилу Медведеву.

Карлос Алькарас и Новак Джокович

Карлос Алькарас и Новак Джокович

Фото: Clive Mason/Getty Images

⚽️ 18:00: «Арсенал» — «Ленинградец», Первая лига, 1-й тур

Россия - Мелбет Первая лига. 1-й тур
16 июля 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Тула
Не начался
Ленинградец
Ленинградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: напомнит ли о себе Кирьяков Туле?

Знаменитый питерский слоган «Один город — одна команда» может скоро уйти в прошлое. Молодой клуб «Ленинградец» за пять лет существования уже добрался до Первой лиги, и, кто знает, может быть, и на этом не успокоится? А пока команда дебютирует во втором по ранжиру дивизионе. Событие? Как минимум по меркам бывшей ФНЛ — однозначно. Вместе с «Ленинградцем» открывает для себя Первую лигу и тренер Кирьяков. В высшем дивизионе он уже практиковал, а здесь — ещё нет. Символично, что стартует он в турнире в городе, где ещё пару лет назад работал. Вот вам и второй подтекст матча.

Откроет новый сезон «Арсенал» из Тулы

Откроет новый сезон «Арсенал» из Тулы

Фото: arsenaltula.ru

🏆 ⚽️ 22:00: Португалия — Италия, Евро-2023 U19 — юноши, финал

U19 ЧЕ-2023. Финал
16 июля 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия U19
Не начался
Италия U19
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: навяжут ли итальянцы борьбу Португалии или снова «влетят» без шансов?

Вслед за молодёжным первенством Европы финиширует и юношеский, среди 19-летних. В решающем матче в Та-Кали сразятся сборные Португалии и Италии. Первые выиграли все четыре предыдущих матча, причём у соперника по финалу — со счётом 5:1! В полуфинале «преемники Роналду» разнесли норвежцев — 5:0. Кажется, с обладателем трофея всё ясно. Или «Скуадра адзурра» соберётся и выдаст сенсацию?!

Сборная Португалии U19 сыграет в финале Евро-2023

Сборная Португалии U19 сыграет в финале Евро-2023

Фото: Португальская футбольная федерация

⚽️ 22:00: «Флуминенсе» — «Фламенго», Серия А, 15-й тур

Бразилия - Серия А. 15-й тур
16 июля 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Не начался
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сбросит ли «Флу» «Фла» со второго места?

«Фла» — «Флу» — это классика не только бразильского футбола. Одно из самых знаменитых, принципиальных и старейших дерби на планете! История противостояния насчитывает уже 111 лет. И, представьте себе, болельщикам в Рио не надоедает! Перед очередным междусобойчиком земляки входят в группу лидеров («Фламенго» второй в таблице, «Флуминенсе» — четвёртый) и явно рассчитывают подняться ещё выше. В 2023 году соседи сойдутся уже в шестой раз. В двухматчевом финале чемпионата Штата сильнее оказался «Фла», а в 1/8 финала Кубка Бразилии — «Флу». Тот случай, когда предугадать победителя просто невозможно! Тем интереснее новое дерби. В случае победы хозяева сбросят соперника со второго места — тоже мощный стимул!

«Фла» — «Флу» — это классика не только бразильского футбола

«Фла» — «Флу» — это классика не только бразильского футбола

Фото: Wagner Meier/Getty Images

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