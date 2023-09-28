10 топ-матчей пятницы в теннисе: Медведев, Алькарас, Рублёв начинают сражения в Пекине

За чем следить 29 сентября на кортах Азии — Пекин, Токио, Астана и Нинбо.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 5:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Вероника Кудерметова (Россия, 8), Токио, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Кудерметова впервые за пять матчей победить Свёнтек?

Россиянка Вероника Кудерметова впервые с июня смогла пробиться в 1/4 финала турнира WTA. Но пройти дальше ей будет очень трудно, ведь на другой стороне корта окажется бывшая первая ракетка мира и четырёхкратная обладательница «Шлемов» Ига Свёнтек. Девушки ранее играли четыре раза, и во всех случаях сильнее оказывалась польская теннисистка — на US Open — 2020, в Индиан-Уэллсе-2021, Дохе и Мадриде-2023. Сумеет ли Кудерметова впервые справиться со Свёнтек? Лучшая теннисистка из этой пары в полуфинале встретится с победительницей российского дерби Анастасия Павлюченкова — Екатерина Александрова.

Вероника Кудерметова Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 6:30*: Анастасия Павлюченкова (Россия) — Екатерина Александрова (Россия), Токио, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится третье российское дерби в Токио для Александровой?

Екатерина Александрова пока на турнире в Токио встречается исключительно с соотечественницами. В первом круге она победила Анну Калинскую, во втором — прошлогоднюю чемпионку Людмилу Самсонову и вот теперь сразится с Анастасией Павлюченковой. Ранее девушки играли лишь один раз и довольно давно — в Линце-2018 сильнее была Александрова. Кто окажется сильнее на этот раз? В полуфинале Пекина-2023 лучшая представительница этой пары сыграет с кем-то из дуэта Ига Свёнтек — Вероника Кудерметова.

Анастасия Павлюченкова Фото: Lev Radin/Getty Images

🎾 7:30*: Томми Пол (США) — Даниил Медведев (Россия, 2), Пекин, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт Медведева в азиатской серии турниров после поражения в финале US Open?

Спустя 19 дней после поражения в финале US Open — 2023 от Новака Джоковича россиянин Даниил Медведев возвращается в тур на «пятисотнике» в Пекине. Его первым соперником будет американец Томми Пол. Теннисисты ранее один раз пересекались на корте — на «Ролан Гаррос» — 2021 сильнее в четырёх сетах оказался россиянин. Победитель нового матча сразится во втором круге Пекина с австралийцем Алексом де Минором.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 8:00*: Дарья Касаткина (Россия, 6) — Джессика Пегула (США, 2), Токио, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли первая ракетка России обыграть американку?

Первая ракетка России Дарья Касаткина продолжает успешные выступления на «пятисотнике» в Токио. После побед над украинкой Мартой Костюк и Деспиной Папамихаил из Греции 26-летняя россиянка сразится в 1/4 финала с четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США. Девушки ранее встречались лишь однажды — в Риме-2021 сильнее оказалась американка. Кто победит на этот раз? Лучшая теннисистка из этой пары в полуфинале сразится с кем-то из дуэта Каролин Гарсия — Мария Саккари.

Дарья Касаткина Фото: Sarah Stier/Getty Images

🎾 9:00*: Андрей Рублёв (Россия, 5) — Кэмерон Норри (Великобритания), Пекин, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Рублёв после неудачи на Кубке Лэйвера?

Андрей Рублёв после поражения в 1/4 финала US Open от Даниила Медведева неудачно выступил в составе сборной Европы на Кубке Лэйвера в Ванкувере. И теперь 25-летний россиянин начинает азиатскую серию турниров на «пятисотнике» в Пекине. Первым соперником Андрея будет хорошо знакомый британец Кэмерон Норри. Теннисисты ранее встречались четыре раза, и счёт личных встреч пока ничейный — 2-2. Рублёв победил в Санкт-Петербурге-2020 и на US Open — 2022, а Норри — в Сан-Диего-2021 и Индиан-Уэллсе-2023. Победитель нового матча встретится во втором круге с французом Уго Умбером.

Андрей Рублёв Фото: Al Bello/Getty Images

🎾 10:00*: Линда Фрухвиртова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия), Нинбо, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Диана Шнайдер в свой первый финал WTA?

Из шести россиянок, принявших старт на новом китайском турнире в Нинбо, до полуфинала добралась лишь одна Диана Шнайдер. Причём в четвертьфинале 19-летняя дебютантка тура справилась с чемпионкой Уимблдона-2011 и 2014 Петрой Квитовой из Чехии. За место в первом в карьере финале турнира WTA-250 Диана поспорит с ещё одной представительницей Чехии — 18-летней Линдой Фрухвиртовой. Ранее теннисистки друг с другом не встречались. Благодаря выходу в полуфинал Шнайдер уже впервые ворвётся в топ-70 рейтинга WTA, а в случае успеха в пятничном полуфинале станет 62-й ракеткой мира.

Диана Шнайдер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 10:30*: Карен Хачанов (Россия) – Лоренцо Музетти (Италия), Пекин, 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Хачанов победную серию после успеха в Чжухае?

27-летний Карен Хачанов удивил многих наблюдателей, выиграв после тяжёлой травмы титул на турнире ATP-250 в Чжухае. И это спустя 5 лет после прошлого успеха в Париже-2018. Теперь на пятисотнике в Пекине Карен начнёт сражение матчем с 21-летним итальянцем Лоренцо Музетти. Ранее соперники друг с другом не пересекались на корте. Победитель этого поединка во 2-м раунде сыграет с лучшим теннисистом из пары Карлос Алькарас — Янник Ханфман.

Карен Хачанов Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 10:30*: Адриан Маннарино (Франция, 6) – Алибек Качмазов (Россия, Q), Астана, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Качмазов со вторым французом подряд?

В Астане-2023 Алибек Качмазов уже добился главного пока успеха в профессиональной карьере — выиграл первый матч на уровне основной сетке турнира ATP, справившись с непростым французом Корентеном Муте. Теперь во втором круге 21-летнему россиянину будет противостоять ещё один представитель Франции — 35-летний Адриан Маннарино. Ранее теннисисты друг с другом не играли. Победитель матча в 1/4 финала сыграет с победителем пары Юрий Родионов — Себастьян Баэс.

Алибек Качмазов Фото: Michele Maraviglia/Getty Images

🎾 12:00*: Александр Шевченко (Россия, WC) – Хамад Меджедович (Сербия, WC), Астана, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Шевченко впервые пробиться в 1/4 финала турнира ATP?

22-летний россиянин Александр Шевченко принял успешный старт на турнире в Астане, справившись в двух сетах с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. Теперь во втором круге Александр померится силами с сербом Хамадом Меджедовичем. Ранее в профессиональном туре соперники не пересекались, а вот на M15 в Ираклионе-2020 сильнее оказался Меджедович. В случае успеха в новом матче Шевченко впервые в карьере окажется в 1/4 финала турнира ATP. Далее победитель матча встретится с лучшим теннисистом из пары Иржи Легчека — Егор Герасимов.

Александр Шевченко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 14:30*: Карлос Алькарас (Испания, 1) – Янник Ханфман (Германия, Q), Пекин, 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Алькарас сократить отставание от Джоковича в рейтинге ATP?

20-летний испанец Карлос Алькарас после потери лидирующей позиции в рейтинге ATP проведёт свой первый турнир в Пекине, чтобы попытаться приблизиться к оторвавшемуся от него Новаку Джоковичу. Соперником испанца на старте стал немец Янник Ханфман. На уровне ATP теннисисты ещё не играли, а вот на челленджере в Севилье-2019 сильнее оказался Ханфман. Победитель этого матча далее сразится с лучшим представителем пары Карен Хачанов — Лоренцо Музетти.