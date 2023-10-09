Российские теннисисты зажигают в Азии. Сразу девять наших игроков сражаются в понедельник. Подробности – в трансляции.

Хачанов бьётся с Димитровым в Шанхае! А Рублёв и Шнайдер готовятся к матчам. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах в Азии. На «Мастерсе» в Шанхае будет завершён третий круг. Свои поединки среди прочих проведут и двое оставшихся в сетке россиян – Андрей Рублёв (пятый номер посева) и Карен Хачанов (13), которые сыграют с Адрианом Маннарино (31) и Григором Димитровым (18), соответственно. Кроме этого, начнутся сразу три женских турнира – в Чжэнчжоу, Сеуле и Гонконге. На них сыграют ещё несколько теннисисток из России – Ирина Хромачёва (LL), Екатерина Александрова (3), Полина Кудерметова, Мирра Андреева, Камилла Рахимова, Анна Блинкова (5) и Диана Шнайдер (LL). За всеми подробностями матчей понедельника следите в нашей трансляции.

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