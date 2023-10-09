Хачанов бьётся с Димитровым в Шанхае! А Рублёв и Шнайдер готовятся к матчам. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах в Азии. На «Мастерсе» в Шанхае будет завершён третий круг. Свои поединки среди прочих проведут и двое оставшихся в сетке россиян – Андрей Рублёв (пятый номер посева) и Карен Хачанов (13), которые сыграют с Адрианом Маннарино (31) и Григором Димитровым (18), соответственно. Кроме этого, начнутся сразу три женских турнира – в Чжэнчжоу, Сеуле и Гонконге. На них сыграют ещё несколько теннисисток из России – Ирина Хромачёва (LL), Екатерина Александрова (3), Полина Кудерметова, Мирра Андреева, Камилла Рахимова, Анна Блинкова (5) и Диана Шнайдер (LL). За всеми подробностями матчей понедельника следите в нашей трансляции.
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Александрова повела — 1:0
Екатерина Александрова взяла первый сет у японки Хонтамы — 6:3 за 39 минут.
Хромачёва проиграла
Не смогла Ирина Хромачёва доиграть матч с Катинкой фон Дайхман. При счёте 7:5, 4:6, 0:3 она снялась с поединка.
Решили всё-таки организаторы закрыть крышу на центральном корте. Но сама площадка уже мокрая. Теннисистов отправили в раздевалку. Ждём, что будет дальше.
На втором по значимости корте, где вторым запуском должен играть Андрей Рублёв, также остановлен поединок. Томми Пол ведёт у Артюра Фиса — 6:4, 2:2, идёт 2-й сет.
И в Шанхае дождь! Едва Григор Димитров и Карен Хачанов начали тай-брейк, как при счёте 2:0 матч был остановлен. Ждём, что будет дальше.
В Гонконге матчи перенесены
Ну и последствия дождей в Гонконге уже сказалось на программе дня. Все поединки основной сетки на этом турнире, включая сражение Мирры Андреевой с Даяной Ястремской, а также встречи Юлия Путинцева — Анна Блинкова и Камила Рахимова — Варвара Грачёва перенесены на вторник! А вот квалификационные поединки пока остаются в программе сегодняшнего дня. Организаторы надеются сыграть хотя бы их.
Тем временем, стартовали ещё два матча в Сеуле с участием россиянок. Полина Кудерметова сражается с американкой Алисией Паркс, а Екатерина Александрова — с японкой Маи Хонтамой.
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В 11-м гейме уже Карен Хачанов впервые добрался до брейк-пойнтов, но тоже их не использовал. Григор Димитров ведёт — 6:5.
В 8-м гейме Карен Хачанов смог отыграть двойной брейк-пойнт соперника — 4:4.
На турнире в Гонконге накануне из-за дождя не сыграли финал квалификации. Сегодня матчи должны были начаться в 6 утра по московскому времени, но тоже пока не стартовали по причине осадков. Среди участниц есть три россиянки. Вот какие пары ждут своих матчей:
Анна Данилина (Казахстан) — Дарья Лодикова
Я И Ян (Китайский Тайбэй) — Софья Лансере
Алина Корнеева — Конни Перрен (Швейцария)
Далила Якупович (Словения) — Дарья Савилл (Австралия)
Уступила накануне в финале «тысячника» в Пекине и Людмила Самсонова.
Напомним, что накануне сетку Шанхай покинул Даниил Медведев, проигравший американцу Себастьяну Корде.
Каждый из теннисистов пока берёт свои подачи. В 4-м гейме Григор Димитров впервые подобрался к брейк-пойнтам, но оба Карен Хачанов отыграл — 2:2.
Сегодня стартовали и три женских турнира в Азии. На них сегодня в борьбу вступят 7 россиянок. Одна из них уже начала свой матч. Ирина Хромачёва взяла сет у Катинки фон Дайхман из Лихтенштейна — 7:5.
Хачанов начинает сражение
И начинается сражение Карен Хачанов — Григор Димитров. За всеми подробностями матча следите в нашей текстовой трансляции.
На «Мастерсе» в Шанхае сегодня два матча с участием россиян.
О том, как прошёл вчерашний игровой день, читайте в нашем прошлом лайве.
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