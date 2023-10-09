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Рублёв, Хачанов, Мирра Андреева: онлайн-трансляция Гонконга, Чжэнчжоу, Шанхая 2023, результаты, сетки, где смотреть

Хачанов бьётся с Димитровым в Шанхае! А Рублёв и Шнайдер готовятся к матчам. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Гонконга, Чжэнчжоу, Шанхая
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Российские теннисисты зажигают в Азии. Сразу девять наших игроков сражаются в понедельник. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на турнирах в Азии. На «Мастерсе» в Шанхае будет завершён третий круг. Свои поединки среди прочих проведут и двое оставшихся в сетке россиян – Андрей Рублёв (пятый номер посева) и Карен Хачанов (13), которые сыграют с Адрианом Маннарино (31) и Григором Димитровым (18), соответственно. Кроме этого, начнутся сразу три женских турнира – в Чжэнчжоу, Сеуле и Гонконге. На них сыграют ещё несколько теннисисток из России – Ирина Хромачёва (LL), Екатерина Александрова (3), Полина Кудерметова, Мирра Андреева, Камилла Рахимова, Анна Блинкова (5) и Диана Шнайдер (LL). За всеми подробностями матчей понедельника следите в нашей трансляции.

ATP Masters 1000. Шанхай-2023. Сетка
WTA-500. Чжэнчжоу-2023. Сетка
WTA-250. Сеул-2023. Сетка
WTA-250. Гонконг-2023. Сетка
Шанхай. 3-й круг
09 октября 2023, понедельник. 07:40 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
6 2
6 0
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Сеул (ж). 1-й круг
09 октября 2023, понедельник. 08:30 МСК
Полина Кудерметова
170
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3
3
         
Алисия Паркс
53
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Сеул (ж). 1-й круг
09 октября 2023, понедельник. 08:20 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		0
3 		1
         
Маи Хонтама
120
Япония
Маи Хонтама
М. Хонтама
Шанхай. 3-й круг
09 октября 2023, понедельник. 09:30 МСК
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Чжэнчжоу. 1-й круг
09 октября 2023, понедельник. 13:00 МСК
Леся Цуренко
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

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Александрова повела — 1:0 Хромачёва проиграла В Гонконге матчи перенесены Хачанов начинает сражение
Live Даниил Сальников

Александрова повела — 1:0

Екатерина Александрова взяла первый сет у японки Хонтамы — 6:3 за 39 минут.

Сеул (ж). 1-й круг
09 октября 2023, понедельник. 08:20 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		0
3 		1
         
Маи Хонтама
120
Япония
Маи Хонтама
М. Хонтама
08:59 Даниил Сальников

Хромачёва проиграла

Не смогла Ирина Хромачёва доиграть матч с Катинкой фон Дайхман. При счёте 7:5, 4:6, 0:3 она снялась с поединка.

Сеул (ж). 1-й круг
09 октября 2023, понедельник. 06:40 МСК
Катинка фон Дайхман
343
Лихтенштейн
Катинка фон Дайхман
К. фон Дайхман
Окончен
1 : 1
Rt
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 0
         
Ирина Хромачёва
401
Россия
Ирина Хромачёва
И. Хромачёва
08:57 Даниил Сальников

Решили всё-таки организаторы закрыть крышу на центральном корте. Но сама площадка уже мокрая. Теннисистов отправили в раздевалку. Ждём, что будет дальше.

08:56 Даниил Сальников

На втором по значимости корте, где вторым запуском должен играть Андрей Рублёв, также остановлен поединок. Томми Пол ведёт у Артюра Фиса — 6:4, 2:2, идёт 2-й сет.

Шанхай. 3-й круг
09 октября 2023, понедельник. 07:40 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Остановлен
1 : 0
1 2 3
         
6 		2
4 		2
         
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
08:53 Даниил Сальников

И в Шанхае дождь! Едва Григор Димитров и Карен Хачанов начали тай-брейк, как при счёте 2:0 матч был остановлен. Ждём, что будет дальше.

08:47 Даниил Сальников

В Гонконге матчи перенесены

Ну и последствия дождей в Гонконге уже сказалось на программе дня. Все поединки основной сетки на этом турнире, включая сражение Мирры Андреевой с Даяной Ястремской, а также встречи Юлия Путинцева — Анна Блинкова и Камила Рахимова — Варвара Грачёва перенесены на вторник! А вот квалификационные поединки пока остаются в программе сегодняшнего дня. Организаторы надеются сыграть хотя бы их.

08:44 Даниил Сальников

Тем временем, стартовали ещё два матча в Сеуле с участием россиянок. Полина Кудерметова сражается с американкой Алисией Паркс, а Екатерина Александрова — с японкой Маи Хонтамой.

Сеул (ж). 1-й круг
09 октября 2023, понедельник. 08:30 МСК
Полина Кудерметова
170
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3
3
         
Алисия Паркс
53
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Сеул (ж). 1-й круг
09 октября 2023, понедельник. 08:20 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		0
3 		1
         
Маи Хонтама
120
Япония
Маи Хонтама
М. Хонтама
08:41 Даниил Сальников

В 11-м гейме уже Карен Хачанов впервые добрался до брейк-пойнтов, но тоже их не использовал. Григор Димитров ведёт — 6:5.

08:26 Даниил Сальников

В 8-м гейме Карен Хачанов смог отыграть двойной брейк-пойнт соперника — 4:4.

08:16 Даниил Сальников

На турнире в Гонконге накануне из-за дождя не сыграли финал квалификации. Сегодня матчи должны были начаться в 6 утра по московскому времени, но тоже пока не стартовали по причине осадков. Среди участниц есть три россиянки. Вот какие пары ждут своих матчей:

Гонконг-2023. Финал квалификации.
Анна Данилина (Казахстан) — Дарья Лодикова
Я И Ян (Китайский Тайбэй) — Софья Лансере
Алина Корнеева — Конни Перрен (Швейцария)
Далила Якупович (Словения) — Дарья Савилл (Австралия)
08:07 Даниил Сальников

Уступила накануне в финале «тысячника» в Пекине и Людмила Самсонова.

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08:05 Даниил Сальников

Напомним, что накануне сетку Шанхай покинул Даниил Медведев, проигравший американцу Себастьяну Корде.

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08:03 Даниил Сальников

Каждый из теннисистов пока берёт свои подачи. В 4-м гейме Григор Димитров впервые подобрался к брейк-пойнтам, но оба Карен Хачанов отыграл — 2:2.

07:47 Даниил Сальников

Сегодня стартовали и три женских турнира в Азии. На них сегодня в борьбу вступят 7 россиянок. Одна из них уже начала свой матч. Ирина Хромачёва взяла сет у Катинки фон Дайхман из Лихтенштейна — 7:5.

Сеул (ж). 1-й круг
09 октября 2023, понедельник. 06:40 МСК
Катинка фон Дайхман
343
Лихтенштейн
Катинка фон Дайхман
К. фон Дайхман
Окончен
1 : 1
Rt
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 0
         
Ирина Хромачёва
401
Россия
Ирина Хромачёва
И. Хромачёва
07:38 Даниил Сальников

Хачанов начинает сражение

И начинается сражение Карен ХачановГригор Димитров. За всеми подробностями матча следите в нашей текстовой трансляции.

Шанхай. 3-й круг
09 октября 2023, понедельник. 07:40 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
6 2
6 0
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
07:36 Даниил Сальников

На «Мастерсе» в Шанхае сегодня два матча с участием россиян.

07:34 Даниил Сальников

О том, как прошёл вчерашний игровой день, читайте в нашем прошлом лайве.

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