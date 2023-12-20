Рублёв играет слишком много лишних турниров. Остановись, Андрей!

Завершившийся сезон-2023 стал для Андрея Рублёва одним из лучших в карьере – а по ряду показателей безоговорочно лучшим.

Лучший сезон Рублёва

Россиянин впервые победил на турнире категории «Мастерс», став чемпионом в Монте-Карло, а также вышел в четвертьфинал на трёх «Шлемах». Дальше этой стадии Рублёв пока так и не пробился, собрав за карьеру уже девять поражений в четвертьфиналах мэйджоров, но впервые сыграл там больше двух раз за год.

В рейтинге Андрей по ходу сезона поднялся с восьмой строчки на пятую, повторив свой лучший результат и завершив сезон пятой ракеткой мира. Кстати, на «Мастерсе» в Шанхае он был в шаге от того, чтобы стать четвёртым номером рейтинга, но в упорной борьбе проиграл в финале Хуберту Хуркачу. А дальше Янник Синнер совершил такой рывок, что на данный момент четвёртая строчка выглядит для Рублёва недостижимой.

Единственное, в чём Андрею не удалось превзойти свои лучшие показатели – количество титулов в сезоне, которых на этот раз было всего два. Интересно, что рекорд (пять титулов) он установил в пандемийном 2020-м, когда почти полгода теннисный сезон был поставлен на паузу. Два трофея Рублёв тогда завоевал до начала пандемии, а три – уже после возобновления соревнований, осенью.

Больше Рублёва в топ-10 играет только Медведев

Однако есть момент, который немного настораживает. Наш олимпийский чемпион в миксте проводит очень много турниров и очень много матчей, оставляя себе слишком мало свободных недель на отдых и тренировки. Возможно, отчасти с этим связаны и его уже давно ставшие знаменитыми срывы и «психи» на корте во время неудачно складывающихся поединков – Андрей может просто эмоционально перегорать. Россиянин принял участие в 25 турнирах, не считая Кубок Лэйвера, и провёл 82 поединка (выиграв 56 из них). Для математической точности добавим, что в число 26 проигранных матчей входит поражение на Кубке Лэйвера, а на Итоговом чемпионате Рублёв уступил во всех трёх поединках.

Из других теннисистов, завершивших сезон в топ-10, больше турниров провели только Тейлор Фритц (10-я ракетка мира, 26 соревнований) и Александр Зверев (7, 27). При этом Фритц провёл 77 матчей, а Зверев – столько же, сколько и Рублёв, то есть 82. Отметим, что лидером по количеству сыгранных матчей является Даниил Медведев, который за 22 турнира принял участие в 84 поединках благодаря тому, что часто доходил до решающих стадий (у него пять титулов и четыре поражения в финалах).

Среднее количество турниров у большинства лидеров тура – 23. Новак Джокович и Карлос Алькарас, занявшие первую и вторую строчки рейтинга, вообще провели по 18 соревнований, но испанец пропустил часть сезона, включая Australian Open, из-за травм, а Новак в свои 36 лет просто бережёт себя и не приехал в том числе на три из девяти «Мастерсов» (плюс не смог сыграть ещё на мартовских «Мастерсах» в США в связи с отсутствием прививки от коронавируса). Медведев, как уже говорилось ранее, выступил на 22 турнирах, Синнер – на 23, Стефанос Циципас принял участие в 24 соревнованиях, как и Хуберт Хуркач. Хольгер Руне сыграл на 23 турнирах. Таким образом, в топ-5 все провели как минимум на два турнира меньше, чем Рублёв. Кстати, в рейтинге вообще учитываются максимум 20 соревнований – четыре «Шлема», восемь или девять «Мастерсов», четыре или пять турниров категории ATP-500, два турнира других категорий (как правило, ATP-250), плюс бонусным 20-м турниром добавляется Итоговый чемпионат для тех, кто попал на него и сыграл там.

Насыщенное межсезонье

При этом даже в межсезонье Андрею не сидится без турниров. Понятно, что уровень ответственности в выставочных соревнованиях ниже, чем в официальных, но всё равно в недавнем большом финале турнира UTS (Ultimate Tennis Showdown) Рублёв успел поругаться с судьёй и супервайзером по поводу одного из розыгрышей. А это опять-таки нагрузка на нервную систему, которая у Андрея и так не самая крепкая в туре. В конце концов, спокойствие и концентрация в решающих розыгрышах часто могут решать судьбу равных сетов и матчей на крупнейших соревнованиях.

Во второй половине этой недели в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт Мировая теннисная лига (WTL), где за одну из команд, носящую название «Орлы», тоже заявлен Рублёв. Компанию ему составят Даниил Медведев, Мирра Андреева и американка русского происхождения Софья Кенин, так что команда собралась полностью русскоязычная. Этот турнир продлится четыре дня, но и после него долго сидеть без соревнований Андрей не планирует – вместе с Кареном Хачановым, Фрэнсисом Тиафо и другими теннисистами он заявлен на турнир в Гонконге, который стартует 1 января, всего через неделю после WTL. Дальше предстоит перелёт в Австралию, акклиматизация там – и уже через неделю после финала Гонконга стартует Australian Open. Насколько хорошим решением является само по себе выступление на первой неделе сезона в более прохладных зимой субтропиках Гонконга перед январской жарой Мельбурна – вопрос отдельный, но главное – Рублёв по-прежнему много играет и наверняка опять наберёт 25+ турниров за год.

Пожалуй, нашему талантливому теннисисту стоит задуматься о том, чтобы всё-таки пересмотреть свой график в сторону отказа от некоторых соревнований.