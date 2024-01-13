5 топ-матчей воскресенья в теннисе: Самсонова, Рублёв и Корнеева открывают Australian Open

За чем следить 14 января на кортах Мельбурна.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 5:30*: Тьяго Уайлд (Бразилия) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт ТБШ для пятой ракетки России?

В прошлом году Андрей Рублёв повторил своё лучшее достижение на Australian Open, дойдя до 1/4 финала и проиграв будущему чемпиону Новаку Джоковичу. Каким получится путь россиянина в новом розыгрыше? В первом круге он встретится с обидчиком Даниила Медведева по прошлогоднему «Ролан Гаррос» — Тьяго Уайлдом. Тогда бразильский квалифаер сенсационно выбил из сетки второго номера посева уже на старте, уступая 1:2 по сетам. На уровне основных сеток ATP Андрей и Тьяго ещё не пересекались на корте. Победитель дальше сыграет с кем-то из пары Кристофер Юбэнкс — Таро Дэниэл.

🎾 6:30*: Людмила Самсонова (Россия, 13) — Аманда Анисимова (США, SR), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: одержит Самсонова первую победу в сезоне?

Первая ракетка России Людмила Самсонова неудачно начала сезон, проиграв два матча из двух — Мирре Андреевой в Брисбене и Лауре Зигемунд в Аделаиде. Как сложится старт для Людмилы на стартовом в сезоне ТБШ? Её первой соперницей на Australian Open будет полуфиналистка «Ролан Гаррос» американка Аманда Анисимова. Ранее теннисистки на уровне WTA играли один раз — в Аделаиде-2023 сильнее оказалась Анисимова. Будущая победительница нового матча сыграет во втором круге с кем-то из пары Надия Подороска — Тамара Зиданшек.

🎾 6:30*: Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Алина Корнеева (Россия, Q), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сложится дебют Корнеевой на ТБШ?

16-летняя Алина Корнеева успешно прошла квалификацию и пробилась в основу своего первого взрослого ТБШ. Как сложится дебют Алины в Мельбурне на новом уровне? Ведь она является чемпионкой прошлогоднего юниорского Australian Open. Первой соперницей Корнеевой будет Сара Соррибес-Тормо. Девушки ранее друг с другом не играли. Будущая победительница дальше сыграет с кем-то из пары Линда Фрухвиртова — Беатрис Хаддад-Майя.

🎾 11:00*: Новак Джокович (Сербия, 1) — Дино Прижмич (Хорватия, Q), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт АО для 10-кратного чемпиона AO?

Новак Джокович не проигрывал на Australian Open с 2018 года. С тех пор победная серия серба в Мельбурне выросла до 28 матчей. Сумеет ли 10-кратный чемпион турнира принять успешный старт в новом розыгрыше? Его первым соперником будет квалифаер Дино Прижмич из Хорватии. Будущий победитель матча во втором раунде сыграет с кем-то из пары Алексей Попырин — Марк Полманс.

🎾 13:00*: Элла Зайдель (Германия, Q) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Арина Соболенко добраться до защиты титула?

Чемпионка Australian Open Арина Соболенко приступает к защите титула. Её первой соперницей в розыгрыше-2024 будет немка Элла Зайдель, успешно преодолевшая квалификацию. Ранее теннисистки друг с другом не пересекались. Будущая победительница сразится во втором круге с кем-то из пары Ана Богдан — Бренда Фрухвиртова.