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Теннисные матчи воскресенья 14 января 2024 — live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

5 топ-матчей воскресенья в теннисе: Самсонова, Рублёв и Корнеева открывают Australian Open
Даниил Сальников
Теннисные матчи воскресенья 14 января
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За чем следить 14 января на кортах Мельбурна.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 5:30*: Тьяго Уайлд (Бразилия) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Тьяго Уайлд
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: каким получится старт ТБШ для пятой ракетки России?

В прошлом году Андрей Рублёв повторил своё лучшее достижение на Australian Open, дойдя до 1/4 финала и проиграв будущему чемпиону Новаку Джоковичу. Каким получится путь россиянина в новом розыгрыше? В первом круге он встретится с обидчиком Даниила Медведева по прошлогоднему «Ролан Гаррос» — Тьяго Уайлдом. Тогда бразильский квалифаер сенсационно выбил из сетки второго номера посева уже на старте, уступая 1:2 по сетам. На уровне основных сеток ATP Андрей и Тьяго ещё не пересекались на корте. Победитель дальше сыграет с кем-то из пары Кристофер Юбэнкс — Таро Дэниэл.

Россиянин неплохо подготовился к сезону:
Рублёв на старте АО-2024 ответит обидчику Медведева. Андрей сыграет с бразильцем Уайлдом
Рублёв на старте АО-2024 ответит обидчику Медведева. Андрей сыграет с бразильцем Уайлдом

🎾 6:30*: Людмила Самсонова (Россия, 13) — Аманда Анисимова (США, SR), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Интрига: одержит Самсонова первую победу в сезоне?

Первая ракетка России Людмила Самсонова неудачно начала сезон, проиграв два матча из двух — Мирре Андреевой в Брисбене и Лауре Зигемунд в Аделаиде. Как сложится старт для Людмилы на стартовом в сезоне ТБШ? Её первой соперницей на Australian Open будет полуфиналистка «Ролан Гаррос» американка Аманда Анисимова. Ранее теннисистки на уровне WTA играли один раз — в Аделаиде-2023 сильнее оказалась Анисимова. Будущая победительница нового матча сыграет во втором круге с кем-то из пары Надия Подороска — Тамара Зиданшек.

Людмила неудачно начала сезон:
Вот это дерби! 16-летняя Мирра Андреева разгромила первую ракетку России в Брисбене
Вот это дерби! 16-летняя Мирра Андреева разгромила первую ракетку России в Брисбене

🎾 6:30*: Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Алина Корнеева (Россия, Q), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Не начался
1 2 3
         
         
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

Интрига: как сложится дебют Корнеевой на ТБШ?

16-летняя Алина Корнеева успешно прошла квалификацию и пробилась в основу своего первого взрослого ТБШ. Как сложится дебют Алины в Мельбурне на новом уровне? Ведь она является чемпионкой прошлогоднего юниорского Australian Open. Первой соперницей Корнеевой будет Сара Соррибес-Тормо. Девушки ранее друг с другом не играли. Будущая победительница дальше сыграет с кем-то из пары Линда Фрухвиртова — Беатрис Хаддад-Майя.

Алина пока играет в Мельбурне без поражений:
Корнеева и ещё 2 россиянки выиграли квалификацию AO! Все они впервые в основной сетке ТБШ
Корнеева и ещё 2 россиянки выиграли квалификацию AO! Все они впервые в основной сетке ТБШ

🎾 11:00*: Новак Джокович (Сербия, 1) — Дино Прижмич (Хорватия, Q), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Дино Прижмич
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич

Интрига: каким получится старт АО для 10-кратного чемпиона AO?

Новак Джокович не проигрывал на Australian Open с 2018 года. С тех пор победная серия серба в Мельбурне выросла до 28 матчей. Сумеет ли 10-кратный чемпион турнира принять успешный старт в новом розыгрыше? Его первым соперником будет квалифаер Дино Прижмич из Хорватии. Будущий победитель матча во втором раунде сыграет с кем-то из пары Алексей Попырин — Марк Полманс.

Джокович нацелен на два рекорда Маргарет Корт:
Кому достанется титул и лидерство в рейтинге? 10 причин следить за Australian Open — 2024
Кому достанется титул и лидерство в рейтинге? 10 причин следить за Australian Open — 2024

🎾 13:00*: Элла Зайдель (Германия, Q) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Элла Зайдель
Германия
Элла Зайдель
Э. Зайдель
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Интрига: сумеет ли Арина Соболенко добраться до защиты титула?

Чемпионка Australian Open Арина Соболенко приступает к защите титула. Её первой соперницей в розыгрыше-2024 будет немка Элла Зайдель, успешно преодолевшая квалификацию. Ранее теннисистки друг с другом не пересекались. Будущая победительница сразится во втором круге с кем-то из пары Ана Богдан — Бренда Фрухвиртова.

Арина защищает титул в Мельбурне:
Медведев, Джокович, Соболенко: все чемпионы ТБШ в сетках Australian Open — 2024
Медведев, Джокович, Соболенко: все чемпионы ТБШ в сетках Australian Open — 2024
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