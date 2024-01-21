Тимофеева проиграла украинке битву за четвертьфинал AO. Но взлетит на 70 мест в рейтинге

В воскресенье, 21 января, на Открытом чемпионате Австралии начались матчи четвёртого раунда. До этой стадии добрались три российские теннисистки, и одна из них — Мария Тимофеева. 20-летняя спортсменка, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, наверное, и сама не ожидала, что ей удастся так далеко пройти — особенно если учесть, что это её дебют на турнирах «Большого шлема». Россиянка, занимающая 170-е место в рейтинге WTA, обыграла таких опытных соперниц, как Ализе Корне, чемпионка AO-2018 Каролина Возняцки и Беатрис Хаддад-Майя, 10-я сеяная

«Для меня это будет уже третья неделя, если считать квалификацию. Как в сказке, да? Но с такой потрясающей поддержкой трибун ощущение, что возможно всё! Спасибо, что так поддерживаете меня, это многое значит. Это новый опыт для меня, и я наслаждаюсь каждой секундой.

Подумала: раз уж попала в основную сетку, почему бы не задержаться здесь подольше? Это моя мотивация — наслаждаться каждым матчем здесь», — говорила Мария на корте после победы в третьем круге.

И добавила на пресс-конференции: «И матч с Ализе [Корне], и три матча в квалификации придали мне уверенности в себе. И игра на больших кортах – я уже играла на них в квалификации, потому что матчи были против австралийских теннисисток. Это было ключевым, я привыкла к такой арене, к трибунам, и в матчах с Беатрис и Каролиной уже не чувствовала такого напряжения. Мало что изменилось с первого круга. Мне до сих пор интересно, насколько далеко я смогу зайти. Только теперь я знаю, на что способна. Знаю, что могу биться с этими девушками. Мне было интересно узнать, по силам ли мне это».

В 1/8 финала соперницей Тимофеевой стала 21-летняя украинка Марта Костюк, 37-я ракетка мира. Путь Костюк был чуть попроще, чем у её соперницы: Клэр Лю, Элисе Мертенс (25) и Элина Аванесян. Но украинка, в отличие от россиянки, уже знала, что такое четвёртый раунд ТБШ. Именно до этой стадии она дошла на «Ролан Гаррос» — 2021.

«Марта всего на год меня старше, но по юниорам мы не встречались, потому что она гораздо быстрее начала здорово играть в профессиональном туре. Кажется, она уже в 16 зажигала в WTA. Это круто. Я туда припозднилась. Видела немного её матч, потому что она играла против моей подруги. Смотрится она солидно, так что посмотрим. Будет интересный матч», — говорила Тимофеева на пресс-конференции, комментируя предстоящую встречу с Костюк.

В начале матча Костюк повела 2:0, а в третьем гейме игру пришлось прервать из-за дождя. По возобновлении встречи украинка забрала и этот гейм, уйдя с двух брейк-пойнтов. В дальнейшем теннисистки брали свои подачи, а в восьмом гейме Марта при 5:2 в свою пользу проиграла лишь одно очко на приёме и выиграла сет — 6:2. Большое количество ошибок в розыгрышах от Тимофеевой не позволило ей навязать борьбу сопернице.

Во второй партии Костюк взяла чужую подачу в четвёртом гейме, после того как Тимофеева допустила двойную ошибку на брейк-пойнте, — 3:1. В пятом гейме украинка ушла с двойного брейк-пойнта, и это, пожалуй, был определяющий момент. В шестом гейме россиянка, продолжавшая ошибаться, ещё раз отдала свой гейм, и Марта при 5:1 вышла подавать на матч. И использовала тройной матчбол — 6:2, 6:1 за 1 час 15 минут игрового времени.

Вот так Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал ТБШ. На этой стадии она сыграет с чемпионкой US Open — 2023 Кори Гауфф (4), которая в четвёртом круге разгромила польку Магдалену Френх — 6:1, 6:2. Тимофеева же после турнира станет 100-й ракеткой мира, отыграв таким образом 70 строчек в рейтинге WTA.

Также сегодня свой матч 1/8 финала провела вторая ракетка мира Арина Соболенко. В соперницах у неё была 22-летняя американка Аманда Анисимова, выступающая по защищённому рейтингу. Из-за психологических проблем Анисимова пропустила бо́льшую часть сезона-2023.

Интересно, что перед отчётным матчем счёт личных встреч был 4-1 в пользу Анисимовой. В этот раз Соболенко удалось сократить отставание. У неё не возникло особых проблем по ходу встречи. В первом сете белоруска в пяти геймах на своей подаче всякий раз отдавала сопернице не более одного очка. Для победы в сете ей хватило брейка, которого она добилась уже во втором гейме. В итоге Арина выиграла партию со счётом 6:3.

Второй сет Соболенко начала с брейка, а в седьмом гейме ещё раз взяла подачу соперницы и повела 5:2. Подавая на матч, Арина спасла единственный за всю встречу брейк-пойнт, после чего реализовала второй матчбол — 6:3, 6:2 за 1 час 6 минут.

В четвертьфинале Соболенко сыграет либо с 16-летней россиянкой Миррой Андреевой, либо с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 Барборой Крейчиковой (9). Также сегодня свои матчи проведут Карен Хачанов и Андрей Рублёв. За всеми событиями следите в лайве на «Чемпионате».