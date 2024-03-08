За чем следить 9 марта на кортах Калифорнии.

5 топ-матчей субботы в теннисе: Рублёв, Павлюченкова и Хачанов бьются в Индиан-Уэллсе

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 22:00*: Нурия Парризас-Диас (Испания, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 22), Индиан-Уэллс, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграют первый матч Павлюченкова и Парризас-Диас?

Анастасия Павлюченкова набирает обороты. В этом сезоне россиянка выступает так удачно, что уже пробилась в зону посева на ТБШ и на такие крупные турниры, как Индиан-Уэллс. Поэтому она начинает борьбу на калифорнийском «тысячнике» лишь со второго круга. Её соперницей стала испанка Нурия Парризас-Диас. Девушки ранее друг с другом не играли, хотя они давно в туре и являются ровесницами — обеим по 32 года. Победительница их первого матча встретится в третьем круге с кем-то из пары Беатрис Хаддад-Майя — Ребекка Шрамкова.

⏩ 🎾 23:30*: Диана Шнайдер (Россия) — Ана Богдан (Румыния), Индиан-Уэллс, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Диана Шнайдер первый матч в Индиан-Уэллсе?

19-летняя Диана Шнайдер месяц назад завоевала дебютный титул WTA в Хуахине. Теперь ей предстоит впервые сыграть на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. Стартовой соперницей россиянки будет Ана Богдан из Румынии, которая старше неё на 12 лет. Девушки ранее друг с другом не играли. Победительница встретится во втором круге с девятой ракеткой мира — гречанкой Марией Саккари.

⏸ 🎾 23:30*: Павел Котов (Россия) — Алехандро Табило (Чили), Индиан-Уэллс, первый круг. Доигрывание при счёте 1:2

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится дебют Павла Котова на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе?

Павел Котов дебютирует на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Причём это будет отложенный матч первого круга, так и не завершившийся накануне из-за дождя. Соперником 25-летнего россиянина будет чилиец Алехандро Табило. Теннисисты ранее на уровне официальных сеток ATP не играли, а вот на челленджере в Шымкенте-2019 сильнее был Табило. Победитель нового матча встретится уже на следующий день в рамках второго круга с 12-м номером посева Тейлором Фритцем из США.

🎾 23:30*: Андрей Рублёв (Россия, 5) — Энди Маррей (Великобритания), Индиан-Уэллс, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Рублёв в битве с экс первой ракеткой мира?

Андрей Рублёв начинает свой первый турнир после обидной дисквалификации в полуфинале Дубая. Стартовым соперником для россиянина на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе будет экс первая ракетка мира Энди Маррей. Теннисисты ранее встречались дважды и обменялись победами. Британец был сильнее на Australian Open — 2017, а Андрей реабилитировался в Роттердаме-2021. Победитель нового матча в третьем круге встретится с кем-то из пары Брэндон Накашима — Иржи Легечка.

🎾 4:00*: Карен Хачанов (Россия, 15) — Тьяго Уайлд (Бразилия, Q), Индиан-Уэллс, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Хачанов с неудобным бразильцем?

Карен Хачанов начинает «Мастерс» в Индиан-Уэллсе матчем с неудобным для российских теннисистов Тьяго Уайлдом. На Australian Open — 2024 бразилец заставил сражаться пять сетов Андрея Рублёва, а на старте «Ролан Гаррос» — 2023 в пяти партиях сенсационно выбил из сетки Даниила Медведева. Карен и Тьяго ранее друг с другом не играли. Будущий победитель дальше пересечётся по сетке Индиан-Уэллса с кем-то из пары Фабиан Марожан — Николас Харри.