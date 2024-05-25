«Это неожиданно». Первая ракетка мира завершила карьеру прямо перед «Ролан Гаррос» — 2008

Теннисистки часто завершают карьеру в раннем возрасте. Причинами в основном являются травмы, беременность, резкий регресс на корте, но бывают исключения из правил.

В 2008 году легендарная бельгийка Жюстин Энен внезапно зачехлила ракетку в статусе бесспорного лидера рейтинга WTA. Причём 25-летняя теннисистка сделала это прямо перед «Ролан Гаррос» — турниром «Большого шлема», где она выступала лучше всего. Пару лет назад в таком же возрасте ушла австралийца Эшли Барти, тоже будучи первой ракеткой. Но всё-таки Барти ждала ребёнка, а вот случай Энен породил ряд скандальных инсинуаций.

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», обладательница 43 титулов WTA Жюстин Энен добилась успеха в теннисе, хотя её физические данные этому явно не способствовали. Бельгийка с ростом 167 см уступала в габаритах и мощи своим соперницам, особенно Серене Уильямс, агрессивный стиль которой многие старались копировать в 2000-х. А ещё Энен использовала одноручный бэкхенд, в то время как подавляющее большинство коллег предпочитали двуручный. При этом Жюстин не играла от обороны. Просто оставляла оппоненток не у дел за счёт движения и техники, а не силы.

В сезоне-2003 Энен выиграла «Ролан Гаррос» и US Open, что позволило ей стать первой ракеткой мира. Далее был определённый застой (если это вообще можно так назвать), хотя по одному «Шлему» за следующие пару лет бельгийка всё равно зацепила. А затем Энен вышла на абсолютно доминирующий уровень.

Жюстин Энен доминировла на корте в 2007 году Фото: Julian Finney/Getty Images

В сезонах 2006-2007 Энен демонстрировала наибольшую стабильность в WTA-туре. Она сыграла на семи ТБШ: на шести из них дошла до финала, выиграла три мэйджора. На её счету в этот период было 16 титулов в 21 финале и 110 побед в 121 матче (91%). В 2006-м Жюстин впервые после легендарной Штеффи Граф в 1993-м вышла в финал всех «Шлемов» и Итогового. А в 2007-м Жюстин взяла 10 титулов (самые крупные на «Ролан Гаррос», US Open, «тысячниках» в Торонто и Цюрихе) и стала первой теннисисткой в истории, заработавшей за год больше $ 5 млн призовых.

Сезон-2008 Энен начала с вылета в четвертьфинале Australian Open. Для неё этот результат можно было счесть неудачным, но никакой трагедии не случилось. На «тысячниках» Жюстин вылетала в четвертьфинале Майами и третьем круге Берлина, что тоже в целом нельзя было назвать проблемой. Она взяла титулы на относительно мелких турнирах в Сиднее и Антверпене, а отрыв в рейтинге WTA от преследовательниц оставался огромным за счёт прошлогоднего задела.

Конечно, сама Жюстин отмечала определённый спад в своей игре. Она решила сняться с грунтового «тысячника» в Риме, ссылаясь на переутомление. Тогда это выглядело как стратегический ход с целью поберечь силы перед «Ролан Гаррос», который бельгийка выигрывала четыре раза за пять лет (2003, 2005-2007) и вроде как собиралась снова поднять кубок над головой в Париже.

Каким же было удивление теннисной общественности, когда 14 мая 2008 года Энен созвала срочную пресс-конференцию и объявила о завершении спортивной карьеры.

«Знаю, что это неожиданно, но я приняла решение завершить карьеру начиная с сегодняшнего дня. Это не эмоциональное решение, а продуманный шаг. Те, кто хорошо меня знает, могут подтвердить, что всё это серьёзно. Ухожу с гордо поднятой головой, без сожаления. Я начала играть в теннис в пять лет, в сумме посвятила этому занятию 20 лет.

Теперь пришло время дать дорогу молодым. Я надеюсь, что оставила след в истории тенниса и останусь в памяти болельщиков. Хочу думать, что смогу теперь заняться чем-то другим. Моё решение твердое. Я ухожу, оставаясь первой ракеткой мира, это очень важно для меня. Всегда лучше уходить, пока ты на вершине», — сказала Энен журналистам.

Объявление Жюстин Энен о завершении карьеры удивило теннисный мир Фото: Mark Dadswell/Getty Images

Решение Жюстин стало настоящей сенсацией не только для фанатов, но и соперниц. Серена и Винус Уильямс, Мария Шарапова, Ана Иванович, Амели Моресмо делали комплименты Жюстин. Не у всех из них с ней сложились нормальные отношения, однако внезапный уход застал их врасплох, и оставалось лишь отдавать должное очень сильной конкурентке. Что уж говорить, даже первая ракетка мира в мужском теннисе швейцарец Роджер Федерер остался в шоке от такого поворота.

«Это известие стало шоком для всего теннисного мира, Жюстин ведь является первым номером. Я уверен, что у неё были причины поступить так, но это полная неожиданность. Уйти за неделю до «Ролан Гаррос», где она всегда так успешна, и перед Уимблдоном, который она никогда не выигрывала. Очень жаль, что Жюстин уходит из тенниса. Она особенный игрок, который мог с успехом играть на любом покрытии. Это очень необычно для женского тенниса. Её отличало и то, что она сумела выиграть так много турниров, будучи такой маленькой. Это при том, что большинство новых игроков весьма высокие, и это дает им преимущество. Я не могу представить, что может заставить уйти первую ракетку мира. У неё было несколько травм и ещё эта история с её бывшим мужем, может быть, этого всего оказалось слишком много для неё, и она не смогла больше оставаться в туре», — сказал Федерер.

Роджер обычно немногословен, но в случае с новостью о завершении карьеры Энен высказался очень обстоятельно. Самый главный вопрос – причина внезапного ухода бельгийки в 25 лет в статусе первой ракетки мира перед своим любимым грунтовым «Шлемом»? Федерер не мог представить, что сподвигло Жюстин на такой шаг. Он упомянул травмы, но с ними периодически сталкиваются все теннисистки. Энен в этом плане хоть и страдала, но не в критических масштабах.

Ещё Роджер сослался на историю с бывшем мужем теннисистки Пьер-Ивом Арденном. В начале сезона-2007 Энен не поехала на Australian Open, поскольку занималась бракоразводным процессом. Пьер-Ив Арденн – бывший теннисист-любитель, с которым Жюстин начала встречаться ещё в 1998-м, когда ей было 16 лет. Отцу и братьям теннисистки сразу не понравился её избранник, из-за чего они в течение 10 лет практически не общались.

Энен сделала выбор в пользу Пьер-Ива, в 2002 году пара поженилась. Счастье длилось недолго. В бельгийских СМИ регулярно появлялась информация, что Арденн играл в казино, изменял жене и попросту являлся альфонсом, живя за её счёт. Логично, что всё в конечном счёте дошло до развода, причём скандального. Пьер-Ив озаботился составлением брачного контракта, по условиям которого Жюстин пришлось заплатить ему солидную неустойку за расставание. По данным газеты Le Derniere Heure, Энен отдала бывшему мужу € 6,5 млн, а также частный самолёт «Сессна» и роскошные апартаменты в Монте-Карло.

Конечно, история с разводом могла эмоционально сказаться на уверенности Жюстин, но прошло уже больше года. К тому же в сезоне-2007 Энен вообще не подавала признаков, что её это как-то беспокоит. Так что данная теория Федерера выглядела несостоятельно.

Ещё раз не будет лишним повторить. Первая ракетка мира Энен ушла на пике, опережая ближайшую преследовательницу Марию Шарапову на 1710 очков в рейтинге WTA. Она буквально недавно получила престижную награду «Спортсменка года» по версии Laureus и блистала на красной дорожке во время церемонии в Мариинском театре Санкт-Петербурга вместе с Роджером Федерером, который стал обладателем аналогичной премии у мужчин.

Роджер Федерер и Жюстин Энен на церемонии Laureus в Санкт-Петербурге Фото: John Gichigi/Getty Images

Причём Энен ушла именно перед «Ролан Гаррос», где вполне могла побороться за победу даже в плохой форме и при наличии других отвлекающих факторов.

В итоге Энен на «РГ» присутствовала, но в качестве зрителя. После финала она вручила трофей сербке Ане Иванович, которая обыграла россиянку Динару Сафину в матче за титул. А ведь годом ранее сама Энен громила ту же Иванович (6:1, 6:2) в решающей игре, когда в очередной раз брала кубок на грунтовом «Шлеме» в Париже.

Жюстин Энен вручала награды финалисткам «Ролан Гаррос» — 2008 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

И всё это происходило с учётом того, что Жюстин всегда отличалась чрезмерными конкурентоспособностью и жаждой побеждать. Порой даже не стеснялась некорректно поступать в отношении соперниц. Один из ярких примеров – финал Australian Open – 2004 против соотечественницы Ким Клейстерс, когда Энен осознанно давила на судью и заставила того принять ошибочное решение в её пользу в ключевой момент матча. Ещё был похожий случай в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2003, когда поведением Жюстин была очень недовольна Серена Уильямс.

Бельгийские СМИ сразу же начали искать подводные камни в истории с резким завершением карьеры Энен. Массово распространялся следующий слух — Жюстин ушла из-за боязни попасться на допинге. Якобы Энен заключила негласное соглашение с высокими теннисными чинами, что во избежание громкого скандала она сама зачехлит ракетку и всё будет выглядеть прилично для публики.

Жюстин предпочитала не реагировать на эту информацию, но добавила в свой «чёрный список» некоторых журналистов. Скандальные материалы на этом не прекратились. Шумиху подогревал Лео Клейстерс, отец Ким. Ещё в 2003 году он заявил, что мышечная масса Энен внезапно увеличилась вдвое. Прямых обвинений в употреблении допинга не предъявлял, но намёк явно читался. В 2008-м Лео снова делал заявления, отмечая метаморфозы с телосложением Энен.

Het Laatste Nieuws, Le Soir и другие издания выпускали материалы, где была привязка Жюстин к возможному употреблению допинга. Находили и достаточно авторитетных спикеров. Не только отца Ким Клейстерс, но и известного бельгийского теннисиста Кристофера Рохуса, который не верил в честность Энен. Как и финалистка Уимблдона 1998 года француженка Натали Тозья.

«Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь объяснил, как девочка может почти удвоиться в размерах за три-четыре месяца. Я говорю не о том, что она немного прибавила в весе, а об изменениях в мышечном плане. Я своими глазами видела, как это произошло, и это меня беспокоит», — утверждала Тозья.

Прямых доказательств вины Энен не было приведено, так что всё осталось на уровне инсинуаций. Хотя Жюстин пришлось ещё раз выслушать немало неприятного в свой адрес, когда она в сентябре 2009 года объявила о «перезарядке батареек» и возвращении в тур. Отмечался подозрительный срок её простоя – 15 месяцев. Якобы она отбыла неофициальное наказание и сразу же решила вернуться. Бельгийка снова никак это не комментировала.

Основной целью камбэка Энен называла желание выиграть Уимблдон – единственный турнир «Большого шлема», который ей не покорился. На травяных кортах Лондона Жюстин дважды играла в финале, но уступала Винус Уильямс (2001) и Амели Моресмо (2006). Ещё были три полуфинала, так что чувство невыполненного до конца дела у неё осталось. Жюстин призналась, что победа Роджера Федерера на «Ролан Гаррос» — 2009, когда швейцарец наконец-то собрал карьерный «Шлем», стала для неё вдохновляющим примером.

Возобновление карьеры Энен не получилось феерическим, хотя начало выглядело многообещающим. Жюстин сразу же дошла до финала Australian Open – 2010, но проиграла Серене. В мае бельгийка выиграл титул на своём любимом грунте в Штутгарте, одолев в финале австралийку Саманту Стосур. Хотя чуть позже Стосур взяла у неё реванш, выбив в четвёртом круге «Ролан Гаррос».

Жюстин Энен на Уимблдоне-2010 Фото: Julian Finney/Getty Images

Но всё-таки основную ставку Жюстин делала на Уимблдон. В июне она стала чемпионкой травяного турнира в Хертогенбосхе, обыграв в финале немку Андреа Петкович. Это выглядело хорошей репетицией перед мэйджором. В стартовых матчах Уимблдона-2010 Энен уверенно обыграла латвийку Анастасию Севастову, немку Кристину Барруа и россиянку Надежду Петрову, но в четвёртом круге уступила принципиальной сопернице-соотечественнице Ким Клейстерс — 2:6, 6:2, 3:6. В середине первого сета Энен травмировала локоть, но всё равно забрала партию. Дальше она играла через боль, что ни к чему хорошему не привело. Жюстин проиграла Ким, не выиграла Уимблдон и выбыла на несколько месяцев, пропустив US Open.

Энен вернулась на Australian Open. В третьем круге она проиграла россиянке Светлане Кузнецовой, после чего объявила о завершении карьеры. Травма локтя всё ещё досаждала Жюстин, а шансов выиграть Уимблдон в будущем она уже не видела. Поэтому решила не мучить себя и уйти, на этот раз окончательно.

Вскоре Энен дала интервью бельгийскому телеканалу RTBF, в котором впервые по-настоящему обстоятельно поговорила о своей карьере. Среди прочего она признала собственную нечестность и сказала, что жалеет о своём поведении в скандальных моментах во время вышеупомянутых матчей с Сереной и Клейстерс в Париже и Мельбурне. А ещё наконец-то ответила на обвинения в применении допинга.

«Мне больно сталкиваться со слухами о допинге. Я никогда не прощу тех, кто их распускает. Почему я не отвечала на обвинения раньше? Мне советовали не опускаться до этого, не обращать внимания. Мне не нравилось, что меня втаптывают в грязь, и сейчас я жалею, что не послушала инстинкт и не ответила сразу же», — сказала Энен.

Виновным можно назвать человека, проступок которого чётко доказан. В случае с Жюстин Энен ничего подобного нет. Она остаётся одной из величайших теннисисток XXI века и вообще в истории. После завершения карьеры Энен успешно самореализовалась. В Брюсселе работает её теннисная академия, самыми известными ученицами которой являлись Элина Свитолина и Софья Жук. Телеканалы часто привлекают Жюстин на крупные теннисные турниры в качестве эксперта. В личной жизни у неё тоже всё в порядке. В 2015 году она вышла замуж за актёра Бенуа Бертуццо, с которым воспитывает двух детей – дочь Лали и сына Виктора.