Возняцки: матч с Гавриловой — лучший, который я провела в этом сезоне на грунте

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала выступление в поединке с австралийкой Дарьей Гавриловой на старте турнира в Мадриде. Вторая ракетка мира добилась уверенной победы со счётом 6:3, 6:1.



«Думаю, что смогла хорошо проявить себя в игре с Гавриловой. Это лучший матч, который я провела на грунте в нынешнем сезоне. Дарья хорошо играет на этом покрытии и любит менять ритм, но мне удалось выиграть несколько очень важных розыгрышей. На турнире в Стамбуле мне пришлось завершить выступление на стадии четвертьфинала по причине повреждения. Я решила, что лучше отдохнуть и восстановить силы. Сегодня всё было хорошо», — приводит слова Возняцки WTA Insider.



Следующей соперницей Возняцки станет либо другая австралийка, Эшли Барти, либо итальянка Сара Эррани.

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