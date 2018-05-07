Азаренко сыграет на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко после победы над сербкой Александрой Крунич на старте турнира в Мадриде рассказала о соревнованиях, в которых примет участие в ближайшее время.

«Я буду играть в Европе до Уимблдона. Я сыграю в Риме, в Париже, затем на Мальорке и на Уимблдоне. Это моё расписание на ближайшие два месяца. Это точно. Ближе к концу апреля я узнала, что могу отправиться в Европу. Но я старалась больше концентрироваться на тренировках и в целом смогла подготовиться лучше. Сейчас мне хочется добиться стабильности.



Я была очень удовлетворена выступлением в Майами. Без большой подготовки и стабильности я всё равно смогла показать высокий уровень игры. Это придаёт мне сил и веры в то, что я могу добиться всего, что захочу. Нужно лишь больше тренироваться и играть.

Такое чувство, что я на каждом турнире говорю одно и то же, но так и есть: мне нужно больше матчей. Я чувствую, что двигаюсь хорошо. Нужно лишь сохранить это на весь турнир. А это приходит с практикой", — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

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