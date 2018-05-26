Ларссон не сумела выиграть три матча за день, уступив в парном финале Нюрнберга

Шведка Юханна Ларссон не смогла оформить победный дубль на турнире категории International в Нюрнберге (Германия), в паре с бельгийкой Кирстен Флипкенс (2) уступив голландке Деми Схурс и словенке Катарине Среботник (3) на чемпионском тай-брейке — 6:3, 3:6, [7:10].



Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Схурс и Среботник ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и использовали 2 брейк-пойнта из 7. На счету Ларссон и Флипкенс 3 эйса и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Двойных ошибок у них не было.



Для Юханны это был третий матч за день после выигранных финала в одиночном разряде и полуфинала — в парном. Схурс на прошлой неделе стала чемпионкой крупного турнира в Риме в паре с австралийкой Эшли Барти.

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