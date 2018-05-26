Тим: надеюсь, всегда буду показывать во Франции отличный теннис

Австриец Доминик Тим прокомментировал свою победу над французом Жилем Симоном в финале турнира категории ATP 250 в Лионе (Франция) со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 6:1.



«Я очень счастлив. Я упорно бился за этот титул и очень рад, что завоевал его. Победа на турнире всегда приносит особенные ощущения. И это мой десятый титул — прекрасное число.



Мне очень понравилось в Лионе. Франция всегда занимала особое место в моём сердце. Мне удаётся показывать здесь отличный теннис, и надеюсь, что так будет всегда. На финале была отличная атмосфера, хотя я и играл против местного теннисиста. Но всё было здорово», — приводит слова Тима официальный сайт тура.

Тим одержал волевую победу над Симоном в финале турнира в Лионе

Победа Тима на турнире в Лионе — в видеообзоре финального матча