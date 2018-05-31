Надаль: мы с Гаске вместе росли, я с удовольствием сыграю с ним

Испанец Рафаэль Надаль (1) прокомментировал победу над аргентинцем Гидо Пельей в матче второго круга «Ролан Гаррос» со счётом 6:2, 6:1, 6:1 и поделился ожиданиями от встречи с французом Ришаром Гаске (27) в третьем раунде. Гаске в четырёх партиях победил тунисца Малека Жазири.
«Сегодня провёл очень хороший матч. Очень доволен своей игрой.
Мы с Ришаром знаем друг друга с 11 или 12 лет. Мы вместе росли, и я с большим удовольствием сыграю с ним в следующем раунде», — приводит слова Надаля BBC.
Надаль не испытал проблем в матче второго круга «Ролан Гаррос»
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
5-й день «Ролан Гаррос». Шарапова вышла на Каролину Плишкову. LIVE
Онлайн-трансляция пятого дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Шарапова, Надаль, Павлюченкова, Квитова, Плишкова и другие.
Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня
Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».