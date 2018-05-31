Надаль: мы с Гаске вместе росли, я с удовольствием сыграю с ним

Испанец Рафаэль Надаль (1) прокомментировал победу над аргентинцем Гидо Пельей в матче второго круга «Ролан Гаррос» со счётом 6:2, 6:1, 6:1 и поделился ожиданиями от встречи с французом Ришаром Гаске (27) в третьем раунде. Гаске в четырёх партиях победил тунисца Малека Жазири.



«Сегодня провёл очень хороший матч. Очень доволен своей игрой.



Мы с Ришаром знаем друг друга с 11 или 12 лет. Мы вместе росли, и я с большим удовольствием сыграю с ним в следующем раунде», — приводит слова Надаля BBC.

Надаль не испытал проблем в матче второго круга «Ролан Гаррос»

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