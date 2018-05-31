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Гаске: Надаль — экстраординарный игрок, мы все это знаем

Гаске: Надаль — экстраординарный игрок, мы все это знаем
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Француз Ришар Гаске прокомментировал победу над тунисцем Малеком Жазири во втором круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:2, 3:6, 6:3, 6:0 и поделился ожиданиями от встречи с испанцем Рафаэлем Наделем в третьем раунде.

«Я провёл длинный матч, со взлётами и падениями. Понимал, что должен собраться и прибавить в начале третьей партии. Это очень важный момент. Если бы я не смог добавить, мне пришлось бы очень тяжело. Было много напряжённых розыгрышей, и я очень рад, что взял третий и четвёртый сеты со счётом 6:3, 6:0. В конце второй партии никак не ожидал такого.

В матче с Надалем постараюсь показать свой лучший теннис. Понятно, если не произойдёт никакой катастрофы, то он должен побеждать. Он экстраординарный игрок, мы все это знаем. Я просто выйду на корт и постараюсь провести хороший матч, показать свой лучший теннис. Рад, что вышел на Рафу. Мы сыграем на центральном корте, будет много зрителей. Надеюсь, получится хорошая игра», — приводит слова Гаске официальный сайт ATP.

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