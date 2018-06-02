Хачанов: Зверев — мой друг, и он хорошо играет

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал свою победу над французом Люка Пуи (15) в матче третьего раунда «Ролан Гаррос» (6:3, 7:5, 6:3). Поединок начался накануне и был отложен из-за дождя при счёте 1:1 в третьем сете. Следующим соперником Карена будет немец Александр Зверев (2).



«Вчера было непросто уходить с корта. Думаешь о том, как бы закончить в том же духе. Понимаешь, что он может что-то поменять. Сегодня другая погода, более солнечная. Я старался не думать об этом и настроиться так, словно матч начинается заново. В принципе это мне удалось.



Что я думаю о Звереве? Молодой теннисист, мой хороший знакомый, друг. Здорово играет. Я буду стараться подготовиться и показать хороший теннис.



Нога немного побаливает. Стараюсь её затейпировать. Но когда играешь на таком корте, мысли об этом пропадают. Надеюсь, ничего серьёзного после матча с ней не будет», – сказал Хачанов в интервью телеканалу Eurosport1.

Хачанов обыграл Пуи и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

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