Путинцева: в матче с Кис мне нужно будет бороться до конца

Представительница Казахстана Юлия Путинцева поделилась впечатлениями от победы над чешкой Барборой Стрыцовой в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:4, 6:3 и оценила свою следующую соперницу — американку Мэдисон Кис.



«Я очень рада победа. Я упорно работала для этого и надеюсь, что смогу продемонстрировать хороший теннис в четвертьфинале.

На юниорском уровне я провела немало матчей с Кис. Помню, что она всегда действовала уверенно, отлично подавала и выполняла прекрасные удары, в частности, с форхенда. Это будет сложный поединок для меня. Сейчас я хочу сконцентрироваться на том, что нужно будет сделать в следующем матче: быть готовой и бороться до конца. Посмотрим, что у меня получится", — цитирует Путинцеву официальный сайт тура.

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