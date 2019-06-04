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Вупи Голдберг — о скандале с Сереной: Тим, тебя никто не знает. Не будь дураком

Вупи Голдберг — о скандале с Сереной: Тим, тебя никто не знает. Не будь дураком
Теннис / Roland Garros 2019 0

Известная американская актриса Вупи Голдберг раскритиковала австрийца Доминика Тима в конфликтной ситуации вокруг него и Серены Уильямс на Открытом чемпионате Франции. СМИ сообщили, что бывшая первая ракетка мира, проигравшая в третьем круге, отказалась ждать, пока Тим закончит пресс-конференцию, и организаторам «Ролан Гаррос» пришлось прервать общение австрийца с журналистами раньше времени. Австрийцу это не понравилось. Он сказал, что таким поступком Серена показала свой дурной характер.

«Послушай, парень, тебя никто не знает. Может, ты большая фигура в теннисном мире, но тот факт, что Серена так рано вылетела, — это большое событие. Люди хотят узнать, что случилось и как она себя чувствует. Не думаю, что она вообще хотела бы с кем-либо говорить о своём поражении: „О да, давайте обсудим мой ранний вылет с “Ролан Гаррос». Не думаю, что у неё был такой план!

Не обвиняй её! Перестань быть дураком и не обвиняй её», — приводит слова Голдберг Daily Express.

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И не простого игрока, а «наследника» самого Надаля. Похоже, организаторы готовы на всё, лишь бы угодить проигравшей американке.
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