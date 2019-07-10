С. Уильямс — о штрафе за порчу корта Уимблдона: наверное, у меня суперсила
23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала решение организаторов Уимблдона оштрафовать её на $ 10 тыс. за повреждение тренировочного корта в выходные перед стартом соревнований.
«Я просто бросила на корт ракетку. За это меня оштрафовали. Если бы мне объяснили, что такого я сделала, я была бы благодарна. Я всегда была „Мстителем“ в сердце. Наверное, у меня суперсила, не знаю», — передаёт слова Уильямс корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В полуфинале Уимблдона Уильямс сыграет с представительницей Чехии Барборой Стрыцовой.
В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла Серену со счётом 6:3, 6:3.
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Уильямс травмировала голеностоп, потеряла сет, но смогла победить в четвертьфинале. В миксте с Энди Марреем тоже приходится непросто.
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