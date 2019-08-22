Медведев провёл первую тренировку на US Open
Россиянин Даниил Медведев начал подготовку к Открытому чемпионату США в Нью-Йорке. 21 августа теннисист провёл первую тренировку на кортах US Open.
Фото доступно в «твиттере» Даниила Медведева.
Напомним, после завоевания трофея на «Мастерсе» в Цинциннати Даниил впервые в карьере попал в число пяти лучших теннисистов мира. На Открытом чемпионате США россиянин получил пятый номер посева.
Действующим чемпионом US Open является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл аргентинца Хуана-Мартина дель Потро. Грядущий турнир пройдёт в период с 26 августа по 8 сентября.
Ранее сам Медведев поделился ожиданиями от последнего в сезоне турнира «Большого шлема».
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