Медведев провёл первую тренировку на US Open

Россиянин Даниил Медведев начал подготовку к Открытому чемпионату США в Нью-Йорке. 21 августа теннисист провёл первую тренировку на кортах US Open.

Фото доступно в «твиттере» Даниила Медведева.



Напомним, после завоевания трофея на «Мастерсе» в Цинциннати Даниил впервые в карьере попал в число пяти лучших теннисистов мира. На Открытом чемпионате США россиянин получил пятый номер посева.



Действующим чемпионом US Open является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл аргентинца Хуана-Мартина дель Потро. Грядущий турнир пройдёт в период с 26 августа по 8 сентября.

Ранее сам Медведев поделился ожиданиями от последнего в сезоне турнира «Большого шлема».

«Это невероятный теннис». Даже Джокович восхищён чемпионской игрой Медведева! Российский теннисист покорил США за три недели, и теперь его называют будущей первой ракеткой мира. Неужели мы дождёмся?