Кирьос признался, что Медведев является его любимым теннисистом
Австралийский теннисист Ник Кирьос продолжает переписку в социальных сетях с четвёртой ракеткой мира из России Даниилом Медведевым.
После финального матча на Открытом чемпионате США Кирьос опубликовал в своём «инстаграме» «сторис», в которой назвал Даниила своим любимым теннисистом.
Фото: https://www.instagram.com/k1ngkyrg1os/
Напомним, Медведев уступил в финальном матче испанцу Рафаэлю Надалю, однако отметился волевыми качествами — проигрывая 0:2 по партиям и с брейком в третьем сете, он сумел свести матч на решающий сет.
Ранее Кирьос неоднократно поздравлял Медведева в социальных сетях с различными победами и называл его «роботом». В начале августа теннисисты встречались в финале соревнований в Вашингтоне — победу на двух тай-брейках одержал австралиец.
Он вам не Димон! В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец!
В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!
Медведев — Кирьосу: ты мой самый большой фанат
Кирьос: ха-ха, одобряю, что Медведев показал зрителям
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