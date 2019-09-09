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Кирьос признался, что Медведев является его любимым теннисистом

Кирьос признался, что Медведев является его любимым теннисистом
Теннис / US Open 2019 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос продолжает переписку в социальных сетях с четвёртой ракеткой мира из России Даниилом Медведевым.

После финального матча на Открытом чемпионате США Кирьос опубликовал в своём «инстаграме» «сторис», в которой назвал Даниила своим любимым теннисистом.

Фото: https://www.instagram.com/k1ngkyrg1os/

Напомним, Медведев уступил в финальном матче испанцу Рафаэлю Надалю, однако отметился волевыми качествами — проигрывая 0:2 по партиям и с брейком в третьем сете, он сумел свести матч на решающий сет.

Ранее Кирьос неоднократно поздравлял Медведева в социальных сетях с различными победами и называл его «роботом». В начале августа теннисисты встречались в финале соревнований в Вашингтоне — победу на двух тай-брейках одержал австралиец.

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