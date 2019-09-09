Кирьос признался, что Медведев является его любимым теннисистом

Австралийский теннисист Ник Кирьос продолжает переписку в социальных сетях с четвёртой ракеткой мира из России Даниилом Медведевым.



После финального матча на Открытом чемпионате США Кирьос опубликовал в своём «инстаграме» «сторис», в которой назвал Даниила своим любимым теннисистом.

Напомним, Медведев уступил в финальном матче испанцу Рафаэлю Надалю, однако отметился волевыми качествами — проигрывая 0:2 по партиям и с брейком в третьем сете, он сумел свести матч на решающий сет.



Ранее Кирьос неоднократно поздравлял Медведева в социальных сетях с различными победами и называл его «роботом». В начале августа теннисисты встречались в финале соревнований в Вашингтоне — победу на двух тай-брейках одержал австралиец.

Он вам не Димон! В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец! В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!

Медведев — Кирьосу: ты мой самый большой фанат